I GIORNI DELLA MERLA 2017/ Cosa sono, i giorni più freddi? Il meteo prevede un aumento delle temperature (oggi, 28 gennaio)

I GIORNI DELLA MERLA 2017, SARANNO I PIU' FREDDI? IL METEO PREVEDE UN AUMENTO DELLE TEMPERATURE IN ALCUNE REGIONI (OGGI, 28 GENNAIO) - Come ogni anno, l'appuntamento per i Giorni della Merla 2017 è arrivato: dal prossimo 29 gennaio fino al 31 gennaio, l'Italia vivrà infatti le tre giornate più fredde di tutto l'anno. Tutto questo ovviamente in teoria, dato che i cambiamenti climatici degli ultimi decenni hanno sfatato la leggenda, registrando temperature insolite. Secondo le previsioni, anche i Giorni della Merla 2017 non saranno affatto rigidi, a causa di alcuni venti di libeccio che comporteranno piogge di lieve o moderata intensità solo su alcune delle regioni che si affacciano sul Tirreno. La presenza nel meridione e le isole del fenomeno naturale verrà inoltre ulteriormente limitato, tanto che in alcune città come Napoli sono previsti invece degli aumenti di temperatura. Se la leggenda legata ai Giorni della Merla 2017 fosse vera, dovremmo tra l'altro aspettarci una primavera tardiva e poco fruttuosa.

I GIORNI DELLA MERLA 2017, SARANNO I PIU' FREDDI? DA DOVE DERIVA LA LEGGENDA (OGGI, 28 GENNAIO) - I Giorni della Merla 2017 sono collegati a diversi aneddoti, miti e leggende conosciuti in tante regioni d'Italia. La più accreditata proviene in realtà dalla Campania e dalla Sardegna, dove si racconta del collegamento fra l'inverno e i merli. In un tempo imprecisato, gennaio poteva contare su 29 giorni, caratterizzati da un forte freddo. Per evitare il gelo, la merla decise di fare provviste per poter affrontare il clima rigido, ma in questo modo spinse Gennaio a chiedere a Febbraio alcuni giorni in prestito. In questo modo il mese ebbe sì tre giorni in più al proprio interno, ma furono anche dei più rigidi a causa dell'astio di Febbraio di essere stato privato di parte dei suoi 31 giorni. Secondo il folklore maremmano invece, in quello stesso periodo un merlo ed una merla bianchi, il loro colore originario, cercarono riparo in un comignolo a causa del forte freddo e rimasero rinchiusi per tre giorni aspettando che il sole ritornasse a splendere. Una volta usciti dal loro rifugio, il merlo e la merla avevano cambiato colore e presentavano delle piume nere come la fuliggine.

