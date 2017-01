Incidente stradale / Domodossola: scontro frontale sulla superstrada dell’Ossola, morta 58enne (Ultime notizie oggi, 28 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE DOMODOSSOLA: MORTA 58ENNE IN SCONTRO FRONTALE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Un altro incidente stradale mortale è avvenuto ieri sulla superstrada dell’Ossola tra gli svincoli di Domodossola Nord e Domodossola Sud. Una donna di 58 anni è morta in uno scontro frontale tra la sua auto e una'altra che viaggiava sulla carreggiata opposta. La vittima, riferisce La Stampa, si chiamava Claudia Bersani, aveva 58 anni ed era di Villadossola: era molto conosciuta per il suo impegno in ambito sociale. L'incidente stradale mortale è avvenuto intorno alle 22,30 nel tratto della superstrada in cui non c’è la barriera di cemento che divide le due corsie. La donna stava viaggiando a bordo della sua Toyota in direzione Nord. Per cause che sono ancora da chiarire ha sbandato e ha invaso la carreggiata opposta e si è scontrata con una Jeep. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Domodossola. Intanto a metà mattina è tornato regolare il traffico sulla strada statale 81 ''Piceno Aprutina'' dove stamattina si era verificato un incidente stradale in cui è rimasta ferita una persona.

INCIDENTE STRADALE CATANIA: 63ENNE MUORE IN TANGENZIALE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto ieri sera a Catania in tangenziale. Secondo quanto riportato da CataniaToday sulla base alle prime ricostruzioni un 63enne è morto dopo che ha urtato il muro ai margini della strada con la sua Fiat Punto. L'incidente stradale si è verificato nei pressi dello svincolo di San Giovanni Galermo, in direzione Siracusa. L'uomo che era solo a bordo dell'auto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia stradale, il 118, l'Anas per la viabilità. Questa mattina, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Askanews, è avvenuto un incidente stradale nel comune di Campli, in provincia di Teramo, sulla Ss81 Piceno Aprutina, in località Campovalano. Per cause in corso di accertamento, nell'incidente sono stati coinvolti un mezzo pesante e un furgone e una persona è rimasta ferita. Il personale di Anas e dei Vigili del Fuoco sono al lavoro sul luogo dell'incidente per la gestione della viabilità e per rimuovere i mezzi incidentati, al fine di ripristinare al più presto la circolazione.

© Riproduzione Riservata.