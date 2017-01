LARA SAINT PAUL / Dal Festival di Sanremo alla malattia: “Ho il cancro e non ho soldi” (oggi, 28 gennaio 2017)

LARA SAINT PAUL LANCIA UN APPELLO: 'SONO MALATA, AIUTATEMI' (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - La cantante e produttrice Lara Saint Paul, volto del Festival di Sanremo 1968 in coppia con Louis Armstrong, è malata e senza soldi per curarsi. E' questo l'appello lanciato dalla figlia dell'artista a Tgcom24. Manuela, figlia di Lara Saint Paul, spiega infatti: "Abbiamo bisogno di un aiuto economico e di consigli medici. E' un momento molto difficile". Poi racconta la situazione in cui vive oggi la madre: "Mamma ha un adenocarcinoma all'intestino - spiega -. E' stata operata e durante una colonscopia le è stato perforato l'intestino. Vorrebbero rioperarla ma lei ha paura, non se la sente, e vorrebbe cambiare ospedale. Anche perché in questi mesi ha avuto una broncopolmonite e una trombosi al braccio ed è stata cinque giorni in coma. La paura di un nuovo intervento è quindi tanta". Lara Saint Paul chiede un aiuto economico visto che "la nostra situazione è molto difficile e mamma non ha nemmeno avuto la pensione dall'Enpals", sottolinea la figlia. Ma non solo: anche "qualche consiglio medico su dove potremmo rivolgerci sarebbe ben accetto. Al momento non sta facendo chemioterapia o radioterapia, ma solamente morfina e toradol per i dolori. Oltre a degli integratori naturali per lenire le sofferenze".

LARA SAINT PAUL, LA CANTANTE MALATA CHIEDE AIUTO: LA CARRIERA (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Lara Saint Paul, nome d'arte di Silvana Areggasc Savorelli, è nata ad Asmara il 31 marzo 1945: quest'anno compirà quindi 72 anni. La madre era di origine eritrea mentre il padre era originario di Fusignano. Lara Saint Paul ha debuttato al Festival di Sanremo 1962 con il nome d'arte di Tanya con la canzone I colori della felicità. Nel 1967, con lo pseudonimo di Lara Saint Paul, partecipò al 15º Festival della Canzone Napoletana con il motivo di Amato e Valleroni Te faje desiderà. Il grande successo però per Lara Saint Paul arrivò sempre al Festival di Sanremo nel 1968, quando cantò abbinata a Louis Armstrong Mi va di cantare. Debuttò anche in televisione, sempre nel 1968, tra i comici che hanno partecipato al programma Quelli della domenica sul Primo Canale, un varietà musicale con giochi e cabaret. Ma nella vita di Lara Saint Paul non ci sono stati solo successi. Già nel 2013 è stata ospite di Lorella Cuccarini a Domenica in e ha raccontato le sue difficili condizioni economiche e familiari in seguito alla morte del marito, il produttore discografico Pier Quinto Cariaggi.

© Riproduzione Riservata.