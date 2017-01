MARIA UNGUREANU NEWS, DANIEL CIOCAN: LA FAMIGLIA DELLA VITTIMA ARRABBIATA PER IL MANCATO ARRESTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 GENNAIO 2017) -Si torna a parlare del caso di Maria Ungureanu, la bambina di 9 anni trovata morta in una piscina di un resort di San Salvatore Telesino lo scorso 19 giugno 2016. Ad essere accusato dell'omicidio della bambina sono Daniel e Cristina Ciocan, due fratelli rumeni, considerati amici della famiglia Ungureanu. Le tracce di liquido seminale rinvenute sui pantaloni della vittima hanno aggravato la posizione di Daniel, uno dei pochi adulti di cui la bambina si fidava. Nonostante siano tanti gli indizi che portino a pensare alla colpevolezza del Ciocan, però, il Gip a respinto la richiesta del legale della famiglia Ungureanu di procedere all'arresto immediato del rumeno. Queste le parole dell'avvocato Fabrizio Gallo, riportate da Diretta News:"Mi sembra assurdo che un indagato per omicidio sul quale pendono elementi probatori così gravi sia ancora in libertà".

MARIA UNGUREANU NEWS, DANIEL CIOCAN: NUOVI INDIZI CONTRO DI LUI, LE INTERCETTAZIONI CON LA FAMIGLIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Nelle ultime settimane si rincorrono le notizie e le indiscrezioni sul giallo di Maria Ungureanu, la bimba di 9 anni trovata senza vita nelle acque della piscina del resort, a San Salvatore Telesino, lo scorso 19 giugno. Inquirenti e difesa della famiglia della piccola non avrebbero dubbi: Maria è stata uccisa. Per chi indaga, in realtà, l’assassino avrebbe anche un nome: Daniel Ciocan. Quest’ultimo, 21enne amico di famiglia della vittima, è indagato a piede libero per l’omicidio volontario e le violenze sessuali a carico di Maria Ungureanu. Con lui, è indagata anche la sorella Cristina, per concorso in omicidio. Proprio quest’ultima potrebbe ora incastrare Ciocan alle sue responsabilità, anche se nonostante i tanti indizi contro di lui finora per due volte sia stata rigettata la richiesta di arresto avanzata dalla Procura, che a sua volta ha presentato ricorso al Riesame. Ora, proprio le intercettazioni della sorella e del resto della famiglia, potrebbero costargli care. A rivelarlo è il settimanale Giallo che ha riportato in esclusiva alcune frasi intercettate nel corso di questi mesi di indagini. “Quella sera la bambina piangeva”: è quanto Cristina Ciocan si sarebbe fatto scappare in una conversazione con la madre. Ma come faceva a sapere delle lacrime della bambina? E soprattutto, chi avrebbe potuto farle del male al punto da spingerla al pianto? Nel corso delle loro conversazioni telefoniche e non solo, i membri della famiglia Ciocan avrebbero sempre cercato di essere prudenti, sapendo di poter essere intercettati. In diverse occasioni, tuttavia, si sarebbero traditi. In una circostanza, la madre di Daniel avrebbe chiesto al figlio come mai gli inquirenti non avessero eseguito maggiori accertamenti nel resort, dove Maria Ungureanu fu trovata morta, all’interno della piscina. La risposta del 21enne lascia intendere che la piccola, in realtà, non sarebbe mai arrivata con le sue gambe – quindi viva – in quel posto. Maria fu quindi tramortita e poi portata successivamente nel resort fingendo che si fosse trattato di un incidente? Importante poi l’intercettazione tra Daniel Ciocan ed il fratello Cristian. Quest’ultimo, ingenuamente, avrebbe chiesto: “Hai capito Daniel? Ma che è? L’hai uccisa subito?”. Gli altri familiari, aggredendolo, lo avrebbero frenato replicando immediatamente: “Uccidere? Ma che stai dicendo? Sei pazzo?”. Il presunto assassino di Maria Ungureanu sarebbe poi stato intercettato anche mentre incolpava la sorella Cristina per aver fatto installare il Gps sulla sua auto e che avrebbe portato a collocarlo proprio nel luogo del ritrovamento del corpo della bambina. Gli indizi contro di lui non accennano a diminuire, in attesa della decisione del Tribunale del Riesame che, il prossimo 16 febbraio, si esprimerà sul ricorso avanzato dalla Procura decidendo anche sul destino dell’indagato.

