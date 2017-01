Trifone Ragone e Teresa Costanza/ Rosaria Patrone in aula il 30 gennaio rivede il fidanzato Giusuè Ruotolo dopo un anno (oggi, 28 gennaio 2017)

TRIFONE RAGONE E TERESA COSTANZA: ROSARIA PATRONE IN AULA IL 20 GENNAIO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Rosaria Patrone, la fidanzata di Giosuè Ruotolo, dovrà intervenire in aula come testimone al processo per la morte di Trifone Ragone e Teresa Costanza, i due ragazzi uccisi il 17 marzo 2015 mentre erano in macchina davanti il Palazzetto dello Sport di Pordenone. Rosaria Patrone risulta indagata per favoreggiamento, in quanto accusata di aver coperto il fidanzato Giosuè Ruotolo, a oggi unico indagato per il brutale omicidio. La ragazza avrebbe nascosto agli inquirenti che dal suo cellulare Ruotolo la contattava tramite dei profili social falsi fingendo di essere un'ex fidanzata di Trifone, e la perseguitava. I legali di Rosaria Patrone, avevano chiesto di ottenere il patteggiamento, che però gli è stato rifiutato dai giudici. Il 30 gennaio quindi, Rosaria Patrone sarà in aula e, secondo quanto dichiarato dai suoi avvocati al Gazzettino, vuole dire tutto quello che sa. Rosaria Patrone e Giosuè Ruotolo non si vedono da un anno.

TRIFONE RAGONE E TERESA COSTANZA: ROSARIA PATRONE IN AULA IL 20 GENNAIO. IL RUOLO DELLA RAGAZZA (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - L'omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza è uno dei più efferati avvenuti negli ultimi anni. Il cerchio degli inquirenti sembra stringersi intorno a Giosuè Ruotolo: gli elementi per incriminarlo sembrano esserci tutti, l'unica cosa che manca è la confessione del ragazzo. Un elemento cardine per la sua condanna potrebbe essere proprio la testimonianza della sua fidanzata Rosaria Patrone che, secondo i suoi legali, avrebbe protetto Ruotolo non per l'omicidio di Trifone e Teresa, ma solo per il fatto che aveva usato Facebook in caserma (cosa che si configura come reato amministrativo e non penale). La ragazza, come rivelato da Il Giorno, era balzata all'occhio delle cronache per il fatto che si era finta pazza dopo aver scoperto dei messaggi che Ruotolo mandava a Trifone e Teresa: timorosa che scoprissero che era stato il ragazzo, ha mandato numerosi sms deliranti per salvare la sua carriera.

