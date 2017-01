ALLERTA METEO/ Previsioni: piogge e vento sulle regioni del Sud (News del tempo oggi 29 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PIOGGE E VENTO AL SUD (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Ancora allerta meteo e maltempo oggi per piogge e vento in alcune regioni. Secondo le ultime previsioni del tempo di Meteo.it oggi sono attese ultime piogge sui versanti ionici e vento su Calabria e Sicilia mentre al Nord lo smog sarà elevato. Per quanto riguarda le regioni settentrionali stamattina è previsto cielo nuvoloso sulla Liguria e sulle zone pianeggianti: nel corso della giornata la nuvolosità andrà diradando. Per quanto riguarda le regioni centrali invece sono segnalate ampie schiarite sulle regioni del versante tirrenico, molte nubi lungo l'Adriatico ma senza piogge di rilievo. Al Sud e sulla Sicilia il tempo sarà nuvoloso, con qualche pioggia sparsa sulla Calabria ionica e nell'est della Sicilia, specialmente la mattina. In Sardegna previste nubi alternate a schiarite, con occasionali piogge nel centro est dell'isola. Le previsioni del tempo indicano le temperature in rialzo al Nordovest. I venti saranno in prevalenza deboli, salvo per rinforzi dai quadranti orientali in Sicilia e sullo Ionio.

ALLERTA METEO, NUOVA PERTURBAZIONE IN ARRIVO (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso nei prossimi giorni. A segnalare maltempo in arrivo sono le ultime previsioni del tempo di Meteo.it. Oggi sono attese ancora piogge sulle regioni del basso versante ionico e deboli gelate sulle regioni settentrionali. Sul Mediterraneo occidentale si è formata una circolazione di bassa pressione che da oggi domenica 29 gennaio si sposterà sul Mar libico: questa circolazione influenzerà ancora, anche se in maniera marginale, la Sicilia e l’estremo sud del Paese. Sulle regioni del Centronord prevarrà invece l’influsso di un debole campo di alta pressione. Si tratta di un debole anticiclone che sarà presente sull’Italia anche all’inizio della prossima settimana: questa condizioni meteo impedirà alle perturbazioni di provocare peggioramenti significativi del tempo fino a mercoledì prossimo 1 febbraio. In seguito, giovedì 2 febbraio, una perturbazione atlantica potrebbe riuscire a raggiungere le regioni del Nord del nostro paese.

