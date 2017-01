BERGAMOTTO / L’oro verde della Calabria: toccasana per la salute, usato nell'industria profumiera e in cucina (Linea Verde, oggi 29 gennaio 2017)

BERGAMOTTO, TUTTE LE PROPRIETÀ E GLI IMPIEGHI DELL’AGRUME DI CALABRIA PER ECCELLENZA (LINEA VERDE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - La puntata di oggi di Linea Verde, la trasmissione dell'ammiraglia di casa Rai che da anni racconta il mondo dell'agricoltura italiana e le sue eccellenze, ha dedicato un ampio focus ad uno dei prodotti dell'agrumicoltura Made in Italy: il bergamotto. Patria di questo agrume dalle preziose proprietà benefiche e curative è la Calabria. E' qui che si concentra la grande produzione del bergamotto, definito "l'oro verde" non solo per le sue virtù per la salute e per la prevenzione di alcune malattie ma anche per l'importanza dal punto di vista della produzione. Le telecamere di Linea Verde sono sbarcate a Reggio Calabria per raccontare la diversa condizione esistente tra la costa Jonica - dove il bergamotto gode di un rinnovato sviluppo – e la costa Tirrenica, dove il condizionamento delle importazioni di prodotti esteri è molto sentito. Patria assoluta di questo agrume è Condofuri, dove Patrizio Roversi si è recato per raccogliere le testimonianze legate alla storia ed alla produzione del bergamotto, frutto utilizzato non solo per la produzione di oli essenziali ma anche come prodotto fresco, per la produzione di succhi e spremute. Ma se il bergamotto vive di un grande splendore, lo stesso non si può dire degli altri agrumi, che oggi stanno attraversando una profonda crisi. Nel corso della puntata di Linea Verde, inoltre, Daniela Ferolla sempre dal cuore della Calabria, ha condotto i telespettatori alla scoperta delle tecniche di estrazione delle essenze di bergamotto, da quelle tradizionali alle più moderne che permettono di estrarne l’essenza ad un livello qualitativo davvero superiore. Non è un caso se i maggiori profumieri del mondo utilizzano solo l’essenza di bergamotto di Calabria per la realizzazione dei maggiori profumi. Non solo un frutto importantissimo e dai mille benefici per la salute, ma anche un importante prodotto per l'industria profumiera e, come rivelato dalla trasmissione di Rai1, un eccelso ingrediente in cucina, dove viene impiegato nell’arte dolciaria.

