Doina Matei/ Omicidio della Metro, la donna verrà affidata ai servizi sociali: le regole saranno severe (oggi, 29 gennaio 2017)

OMICIDIO METRO ROMA, DOINA MATEI VERRA' AFFIDATA AI SERVIZI SOCIALI: LE REGOLE SARANNO SEVERE (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Sentenza inaspettata per Doina Matei, la donna di origini romene che nel 2007 uccide la giovane Vanessa Russo con un'ombrellata nell'occhio. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha infatti accolto la richiesta del legale della Matei, l'avvocato Carlo Testa Piccolomini: la donna verrà quindi affidata ai servizi sociali e trasferita in una casa dell'Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna) sita a Mestre, in provincia di Venezia. Doina Matei dovrà rimanere nella casa fino al febbraio 2020 e sottoporsi ad una serie di prescrizioni da osservare nel dettaglio. Se così non fosse le regole parlano infatti chiaro e la donna verrà riportata in cella. Sarà previsto inoltre il rientro per le 22, fino alle 6 del giorno successivo, senza che possa allontanarsi dalla città o raggiungere l0calità estere. Vietato anche l'utilizzo dei social network, dato che fu proprio questa violazione della semilibertà, avvenuta lo scorso aprile, che spinse il Tribunale a sospendere il provvedimento. In quell'occasione, rivela La Repubblica, Doina Matei aveva postato una foto che la riprendeva al mare, sorridente, suscitando le reazioni della famiglia della vittima, Vanessa Russo.

