FUNERALI VITTIME ELICOTTERO E RIGOPIANO/ "Perché? Solo Dio conosce la risposta"

FUNERALE VITTIME DELL'ELICOTTERO. Una regione in lutto l'Abruzzo. Che dove si gira vede lacrime, dolore, morte. Se da una parte ci sono le vittime dell'albergo di Rigopiano, dall'altra il pianto è dedicato alle persone che sono decedute nella caduta dell'elicottero. E' stato l'arcivescovo metropolita dell'Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi a celebrare i funerali di quattro delle sei vittime del disastro di Campo Felice. Lacrime trattenute a stento quando in chiesa si elevano le note di "Fratello sole, sorella luna" ma che fanno capire la bellezza del creato e la passione di quei soccorritori morti mentre cercavano di aiutare un'altra persona con il canto "Signore delle cime", una vera e propria preghiera che da sempre è diventata inno per gli abruzzesi che sentono di essere ancora più vicini al Paradiso in cima a quelle montagne.

La chiesa prescelta è San Bernardino in Piazza d'Armi di L'Aquila periferia, scelta al posto di quella omonima in centro per ragioni logistiche e di sicurezza sismica. Una scelta azzeccata se si pensa che la scossa più forte di ieri è stata di 3,5 gradi di magnitudo Richter, giusto per ricordare a marchigiani e abruzzesi che il terremoto si nasconde, ma non è fuggito via. Tante le domande che monsignor Petrocchi ha fatto sue durante l'omelia. Le domande che la gente si fa da sempre. "Perché ora? Perché così? Perché loro?". L'arcivescovo ha detto di "lasciarle risuonare nel silenzio dell'anima senza risposte banali e fuorvianti perché non esistono anestetici". La risposta è una sola: "bisogna lasciare che sia Dio, e lui solo, a dare la risposta".

Monsignor Petrocchi, alla presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti e del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, ha fatto un richiamo anche allo Stato. "Servono leggi lungimiranti e stanziamenti economici adeguati, dando segnali di prossimità duratura e non solo di assistenza durante l'emergenza" per riuscire a contenere in qualche modo la forza della natura. Mogli, figli e parenti delle vittime hanno ricordato i loro cari con il dolore nel cuore.

E mentre all'Aquila c'erano le vittime del disastro aereo, con la città di Teramo che ha preparato il ritorno di Davide De Carolis con una camera ardente e con una veglia di preghiera lunga tutta la notte, in attesa dei funerali di questa mattina, giorno di lutto cittadino per il capoluogo abruzzese, nelle Marche l'addio a due delle vittime di Rigopiano. "Non si può morire di turbina, la nostra parrocchia di Castignano ce l'ha e non stiamo ai piedi del Gran Sasso. Chiedo con tutto il cuore a chi di dovere: questi soldi, ma subito, spendiamoli per le cose che servono, non sciupateli, non ve li magnate".