FRANCO GATTI, IL “BAFFO” TORNA OSPITE DOPO L‘ADDIO AI RICCHI E POVERI (DOMENICA LIVE, 29 GENNAIO 2017) - Torna in tv il “Baffo” Franco Gatti e torna da Barbara D’Urso dove poco più di un anno fa aveva raccontato come la sua uscita dallo storico gruppo de I Ricchi e Poveri era avvenuta con una drammatica decisione. «Se potessi cambierei la vita con quella di mio figlio. Spero che non capiti mai a nessun genitore perché non è naturale, è assurdo. Non c'è dolore peggiore». Il Baffo torna a Domenica Live con una intervista esclusiva davanti a Barbara D’Urso che proverà a capire cosa successo in questi primi anni lontano dalle scene e in ricordo dell’amato figlio: per Franco Gatti la morte di Alessio ha segnato definitivamente la fine della carrierista all’intero el gruppo musicale di “Sarà perché ti amo” e tanti alti successi. In questi tempi la band è ancora in giro con il nuovo tour e non c’è intervista che fanno o programma a cui vengono invitati in cui il grande “baffo” non viene ricordato e salutato n maniera commossa.

FRANCO GATTI, IL “BAFFO”: ECCO PERCHÈ HA LASCIATO I RICCHI E POVERI (DOMENICA LIVE, 29 GENNAIO 2017) - Franco Gatti ha preso la sua decisione qualche mese fa, lasciando ciò che un tempo era tutta la sua vita. La devastante perdita del figlio di 23 anni avvenuta circa tre anni fa, ha cambiato per sempre Franco Gatti. Ci ha provato a condurre la solita routine quotidiana fatta di concerti, musica e tour all'estero, ma il dolore era talmente grande che lo ha portato al ritiro dalle scene. Angelo e Angela sono stati molto comprensivi di fronte alla scelta presa dal loro compagno di mille avventure. A dargli conforto dopo questa grande perdita la famiglia, l'affetto delle persone, gli amici e soprattutto la musica. "C'è una canzone che aveva scritto Mogol quando era mancato Lucio (Battisti ndr.) e parlava di questi uccelli che volavano (si tratta de 'L'arcobaleno', cantata da Adriano Celentano). C'è un gabbiano sul terrazzo di casa mia a Genova e quando penso a mio figlio lui passa sempre, anche quando non dovrebbe trovarsi lì”. Un dolore enorme che oggi torna ad essere raccontato in diretta tv a Domenica Live: cosa racconterà e quali sorprese verranno fatti a Franco Gatti?

