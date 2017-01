SCHISCETTA / Cos’è, significato e origini: a Milano non si può portare a scuola, scoppia la polemica (ultime notizie oggi, 29 gennaio 2017)

SCHISCETTA: COS’È, SIGNIFICATO E ORIGINI. A MILANO NON SI PUÒ PORTARE A SCUOLA, SCOPPIA LA POLEMICA (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Che cosa è la schiscetta? È questa la parola che in tanti stanno cercando sul dizionario. Il termine, tipico del dialetto milanese, indica il portavivande che si usa per portare con sé in ufficio o a scuola il pranzo che viene preparato a casa. Questa abitudine è tornata di moda negli ultimi tempi perché economica, salutare e pratica. La schiscetta abbatte i costi, subisce meno trasformazioni dei cibi consumati nelle mense e può essere portata con comode vaschette, facili da pulire. Col tempo sono nate poi le schiette in plastica o metallo, che mantengono i cibi freddi o caldi a seconda delle esigenze. Ci si può portare dietro un piatto unico o optare per una schiscetta per il primo, il secondo e il contorno. Perché schiscetta? Al suo interno il cibo sta a "schiscia", cioè schiacciato per il poco spazio. Torna in auge, dunque, la schiscetta, un pasto più sano e gustoso del frugale e malsano panino. E poi se è preparato dalla propria mamma o compagna è ancor più speciale.

SCHISCETTA: COS’È, SIGNIFICATO E ORIGINI. A MILANO NON SI PUÒ PORTARE A SCUOLA, SCOPPIA LA POLEMICA (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Schiscetta a scuola ed è subito polemica: è scoppiata a Milano, dove un ragazzino di 11 anni è stato fatto uscire dall'istituto per consumare il pasto portato da casa. L'alunno della scuola media Ada Negri di San Siro è stato mandato in strada senza un avvertimento ai genitori, che hanno protestato, visto che gli insegnanti dovevano sorvegliare il minore. «Almeno una telefonata dalla scuola potevano farmela. Avevo raccomandato a mio figlio di rimanere nell’istituto. La circolare inviata a casa dava ai ragazzi l’autorizzazione a uscire, non parlava di obblighi. Un’insegnante ci aveva detto che era possibile restare in classe» ha dichiarato il padre del ragazzo, come riportato dal Corriere della Sera. La dinamica comunque non è ancora molto chiara: «Pare non riguardi tanto la questione della "schiscetta", quanto il fatto di far mangiare un alunno minorenne fuori da scuola e senza avvisare la famiglia» ha dichiarato il vicesindaco di Milano e assessore all'Educazione, Anna Scavuzzo.

© Riproduzione Riservata.