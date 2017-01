Terremoto a Palermo / Sicilia, Madonie: scossa M 3.5, paura anche a Catania. Danni e segnalazioni (ultime notizie, oggi 29 gennaio 2017)

TERREMOTO IN SICILIA A PALERMO: SCOSSA M 3.5 SULLE MADONIE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 GENNAIO 2017). NON CI SONO DANNI SEGNALATI - Dopo il terremoto a Palermo di questo mezzogiorno, anche a Catania è giunta un’altra scossa sismica, per fortuna meno intensa e con magnitudo pari a M 2.1 sulla scala Richter. Non ci sono particolari segnalazioni di danni causati su cose, persone, case, strade o palazzi: come riporta il Giornale di Sicilia, il sisma delle Madonie e lo sciame avvenuto dopo a catania, Paura ma nessun danno per alcune scosse di terremoto che hanno colpito prima la Sicilia settentrionale, nella zona delle Madonie, e poi la provincia di Catania. Per fortuna non ci sono danni, anche se il timore è scattato e tutt’ora attivo su tutta la Regione Sicilia: nelle prossime ore altri monitoraggi della situazione in Sicilia presso le province di Palermo e Catania, con una leggera emergenza sismica scattata per le ultime scosse pervenute.

