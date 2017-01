TERREMOTO OGGI / Ultime scosse in Umbria: sisma di 2.2M in provincia di Perugia (dati INGV in tempo reale, 29 gennaio 2017, ora 2:18)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 2.2M NELLA PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 29 GENNAIO 2017) - Pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, domenica 29 gennaio 2017, la provincia di Perugia è stata colpita da un terremoto di 2.2M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.88 e longitudine 13.01, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Preci, Sellano, Visso, Cerreto di Spoleto, Castelsantangelo sul Nera, Norcia, Ussita, Monte Cavallo, Vallo di Nera, Cascia, Fiordimonte, Pieve Torina e Poggiodomo. Alle 23:24 di ieri è stata colpita invece la provincia de L'Aquila da un sisma di 2.0. Il Centro Nazionale Terremoti INGV ha individuato l'epicentro a latitudine 42.57 e longitudine 13.26, ipocentro a 10 km di profondità. Entro 20 km dal punto colpito, interessate Montereale, Capitignano, Amatrice, Campotosto, Cittareale, Borbona, Cagnano Amiterno, Accumoli, Barete, Posta, Pizzoli e Crognaleto. Sul fronte mondiale, colpita alle 00:12 l'isola della Nuova Irlanda da una scossa di 5.0M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 4.63 e longitudine 153.12, ipocentro a 60 km di profondità.

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO, SCOSSA DI 2.6M NELLA PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 29 GENNAIO 2017) - Nella giornata di ieri, la provincia di Rieti è stata interessata da tre sismi a partire dal primo pomeriggio. L'ultimo di questi si è verificato alle 20:08 e con potenza pari a 2.6M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.6 e longitudine 13.27, ipocentro a 12 km di profondità. Interessate Amatrice, Montereale, Capitignano, Cittareale, Campotosto, Accumoli, Borbona, Cagnano Amiterno, Barete, Posta, Crognaleto, Pizzoli, Arquata del Tronto e Cortino. Per quanto riguarda l'estero, un forte terremoto di 5.0M si è abbattuto sul Tonga alle ore 23:32. Il Centro di Ricerca Geofisico di Potsdam, in Germania, ha rilevato l'epicentro a latitudine 15.39 e longitudine 173.10, ipocentro a 10 km di profondità. Il punto colpito si trova inoltre a 195 km da Gataivai, nell'isola di Samoa, ed a 224 km da Apia, nella medesima località. Alle 23:28 è stato colpito invece l'Iran da un sisma di 3.7M, individuato a latitudine 36.10 e longitudine 53.75, ipocentro ad 8 km di profondità.

