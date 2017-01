Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Trump chiude le frontiere americane, il Messico risponde boicottando il Made in USA (29 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). L'AMERICA CHIUDE LE PORTE ALL'IMMIGRAZIONE - Stop immediato per 4 mesi per tutti i cittadini che vogliono raggiungere l’America, e che provengono dai 7 paesi considerati a rischio terrorismo. Questa la decisione del presidente Trump, che mantiene così le promesse fatte in campagna elettorale. I cittadini che provengono da Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen hanno infatti il divieto di entrare nel Paese a stelle e strisce. Immediate le ripercussioni: centinaia di viaggiatori sono stati bloccati agli aeroporti di partenza o rispediti indietro al loro arrivo negli aeroporti americani. Trump ha inoltre sospeso il rinnovo automatico del visto lavorativo per i cittadini dei Paesi a maggioranza islamica. Con un altro decreto immediatamente esecutivo, il Presidente ha rafforzato le forze armate americane, spostando dei fondi federali, che adesso saranno destinate alla costruzione di nuovi aerei da combattimento, e di nuove navi per la marina USA.



ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). IL MESSICO REAGISCE AL PROTEZIONISMO USA - Appare al mondo come la lotta tra Davide e Golia, quella che in queste ore vede impegnati i governanti del Messico e l’America di Donald Trump. In tutto il Paese centroamericano impazza infatti la voglia di boicottare i prodotti a stelle e strisce, e a farne le spese sono i simboli dello strapotere americano a partire dalla Coca Cola, che nelle ultime ore ha visto dimezzare temporaneamente il proprio fatturato. Ma ad essere boicottati non sono solamente bevande o generi alimentari, ma i prodotti americani più disparati. Molti miliardari, non ultimo Carlos Slim, hanno infatti deciso di dire stop alla tecnologia Made USA, usata nelle sue industrie. La lotta commerciale cerca poi di interrompere anche lo "shopping oltre frontiera", quella modalità d’acquisto che vedeva l’alta borghesia messicana recarsi in America allo scopo di acquistare gioielli e vestiti. Insomma una vera e propria guerra commerciale, che potrebbe comportare all’industria americana danni per miliardi di dollari.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). 10 MILIONI DI EURO PER LE SUE DONNE - 10 milioni di euro, questa è la cifra spesa dall’ex premier Silvio Berlusconi per mantenere quella che in molti vedono come una "scuderia" di ragazze assetate di denaro. La cifra emerge dalle dichiarazioni del collaboratore storico dell’ex Cavaliere, quel ragionier Spinelli che si occupava dei pagamenti periodici, disposti e autorizzati dall’imprenditore meneghino. Ad analizzare le cifre, si nota come circa il 70% della spesa sia transitata nelle mani di Ruby, ragazza messinese di origini marocchine ed ospite fissa delle cene eleganti ad Arcore. I pagamenti che per la procura meneghina rientrano nel reato di corruzione, sono stati stigmatizzati dalla difesa di Berlusconi, che ironicamente chiede che nel codice penale sia contemplato il reato di "generosità".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). DAVIGO ATTACCA ORLANDO - Un'affermazione polemica, quella fatta ieri dal presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Piercamillo Davigo, che durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario della procura di Milano, ha accusato il ministro della Giustizia Orlando di violare l’indipendenza dei magistrati. La polemica sottolinea la tensione in corso tra l’esecutivo e il potere giudiziario e sono molti i magistrati che si sentono defraudati della loro indipendenza, un'indipendenza che come ha ricordato lo stesso Davigo è sancita dalla costituzione italiana. Nella stessa manifestazione, il Procuratore Generale di Milano Roberto Alfonso ha sottolineato come la procura meneghina sia al collasso per mancanza di organico.



ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). RITORNA IL CAMPIONATO DI SERIE A - Dopo i primi due quarti di finale della coppa nazionale, squadre in campo per la 22^ di serie A. Ieri in campo per gli anticipi di giornata, Lazio – Chievo e Inter - Pescara, oggi tutte le altre: la Juventus è attesa all’esame Sassuolo, che nella scorsa stagione ha rappresentato lo spartiacque per la squadra di Allegri. Nella prima partita si è visto uno spettacolo che solo l’imprevedibilità del calcio può dare, La Lazio è stata padrona del campo per 90 minuti, ma è stata beffata sul finale da un goal del gialloblu Inglese. Estrema delusione per Inzaghi, che a fine partita ha sottolineato come il portiere avversario sia stato determinante almeno in 5 occasioni, soddisfazione invece da parte dell’allenatore veneto Maran, che ha ricordato la grande voglia a non mollare mai dei suoi giocatori.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). I 39 ANNI DI GIGI BUFFON - Un mito, un supereroe, un uomo di altri tempi: si sprecano gli appellativi per Gianluigi Buffon, portiere della Juve e della nazionale che ieri ha compiuto 39 anni. Il super Gigi nazionale ha ricevuto gli auguri da tutto il mondo, con molti colleghi pronti a sottolineare non solamente la sua grande forza tra i pali, ma anche il carisma di un uomo che è riconosciuto come leader incontrastato. E non solamente tra i bianconeri ma anche nella Nazionale italiana. Il portiere, come al suo solito con l’umiltà che lo contraddistingue, non ha voluto commentare ed ha invece affidato il ringraziamento a quei social che lo vedono spesso protagonista. Bellissimo anche l’omaggio della sua squadra di club: la dirigenza della Juve che ha deciso di pubblicare un video in cui si vede il miglior Gigi di sempre.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). AGLI OPEN AUSTRALIANI TRIONFA SERENA - Un successo alquanto facile, sottolineato dal classico risultato di 2 a 0 (6-4 6-4) per Serena Williams, che agli Australian Open doma la sorella Venus e riconquista il primo posto nella classifica mondiale. Partita immediatamente iniziata bene dalla più piccola delle sorelle, che fa vedere una maggiore fisicità da fondo campo, fisicità che la porta a martellare la sorella senza soluzione di continuità. Venus prova a reagire ma troppo lo strapotere della congiunta, che in meno di un ora e mezzo di gioco, mette in carniere il suo settimo successo australiano. Con la vittoria di ieri, Serena conquista il suo 72° trionfo in carriera, e stacca la sorella nelle sfide ufficiali, sfide che adesso vedono indietro Venus per 17 a 11.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). DUE SECONDI POSTI NELLA COPPA DEL MONDO DI SCI - Due belle gare quelle di Sofia Goggia e Peter Fill: entrambi gli atleti azzurri si sono accomodati sui secondi gradini dei rispettivi podi. L’azzurra ha mancato il bersaglio grosso dell’oro per soli cinque centesimi di secondo. Dinnanzi a lei infatti nella libera di Cortina d’Ampezzo la svizzera Lara Gut, protagonista al termine della gara di una polemica con la nostra portacolori, per una presunta litigata ai piedi del podio. L’italiano nel recupero della libera di Garmisch conquista il 17° podio in carriera, e si arrende solamente all’austriaco Hannes Reichelt, che scia in modo veramente perfetto. Due podi che non fanno altro che legittimare un annata d’oro dello sci italiano, un movimento che sembra essere tornato agli antichi splendori dei tempi di Alberto Tomba.

