AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: obblighi e precauzioni per il freddo (ultime notizie in tempo reale, oggi 3 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 GENNAIO 2017). OBBLIGHI E PRECAUZIONI LEGATE AL TEMPO - La giornata di oggi, 3 gennaio 2017, imporrà alcuni obblighi e delle precauzioni da seguire per evitare dei problemi quando ci muoveremo in autostrada. Questo perchè, soprattutto di mattina, le temperature andranno in molte regioni sotto lo zero e sono previste nevicate sull'alto Trentino Alto Adige e anche sull'entroterra abruzzese oltre a copiosi temporali su tutta la costa tirrenica dalla Toscana al nord della Calabria. Il sito istituzionale di autostrade italiane ci parla di una situazione complicata sull'A6 Torino-Savona tra Marena e il bivio A6/A10 Savona dove sarà obbligatorio portare a borde le catene. Non sarà l'unica zona colpita dalle condizioni climatiche, ci sarà quindi bisogno di fare particolare attenzione e di seguire sempre il meteo prima di avventurarsi per le autostrade.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 GENNAIO 2017). LAVORI IN CORSO SULL'A8 MILANO-VARESE - La situazione sulle autostrade italiane rimarrà bloccata nella giornata di oggi 3 gennaio 2017. Questo perchè i problemi climatici uniti ai lavori in corso potrebbero portare a delle complicazioni importanti. Il sito istituzionale delle autostrade italiane nella notte ha pubblicato un annuncio che ci ha sottolineato come ci saranno dei problemi sull'A8 Milano-Varese. Il tutto è accaduto al km 41.9 direzione Milano dove rimarrà chiuso l'allacciamento Gazzada fino alle ore cinque del mattino che potrebbe portare non poche complicazioni creando traffico e code anche durante la mattinata di oggi. Si tratta del porzione che troviamo provenendo da Varese verso Buguggiate. Sarà una situazione in evoluzione che sicuramente porterà a degli sviluppi.

