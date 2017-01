BEFANA 2017/ Epifania, frasi di auguri divertenti e immagini: le migliori idee per una dedica alle donne (oggi, 3 gennaio 2017)

BEFANA 2017, L'EPIFANIA E LE FRASI DI AUGURI PER FACEBOOK E WHATSAPP: LE DEDICHE PIU' SIMPATICHE PER LE DONNE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Anche in questo 2017 la Befana arriva. E l'Epifania tutte le feste porta via ma quale migliore occasione per inviare una dedica d'auguri ai propri amici, o meglio, alle proprie amiche! Nessuno è, infatti, migliore della Befana per prendere da spunto per un simpatico augurio da inviare alle amiche, parenti o alla propria innamorata. Il paragone tra la donna e la Befana è infatti inevitabile ed è per questo che sono numerosissime le frasi d'auguri dedicate alla simpatica vecchietta che giunge nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, portando con sé doni e anche qualche sana risata. Se dunque avete bisogno di qualche spunto, immagini o video per gli auguri della Befanaun pensiero da inviare via Facebook, Twitter, WhatsApp o più semplicemente attraverso il classico sms, ecco una serie di idee per voi: 'Stasera a Superquark trasmettono uno speciale sulle Befane: cosa fanno, come mangiano, come si riproducono? Quanto ti ha pagato Piero Angela per pagare la tua vita in televisione?' , ' Stanotte ho alzato gli occhi al cielo e tra un milione di stelle ho visto te. Mi spieghi dove te ne vai con quella scopa?' , ' Tieni a mente i miei consigli per oggi: copriti bene perché fa freddo, attenzione alla nebbia e al traffico aereo, allaccia le cinture anche se sei su una... scopa!' , 'Se la Befana vedendoti dovesse buttarti ai tuoi piedi, capiscila: siamo in tempo di crisi, ha paura che le porterai via il posto di lavoro' , ' Ho letto sul giornale che Babbo Natale ricomprensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Quindi o mi dai il doppio o gli dico dove sei!'

