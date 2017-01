Blocco traffico auto Roma e Torino/ Ultime notizie, lo smog non si arresta: divieto di circolazione, chi è esente (Oggi, 3 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA E TORINO, SMOG NON SI ARRESTA: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, CHI È ESENTE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Il blocco traffico auto a Torino è stato confermato anche per oggi, martedì 3 gennaio 2017. Il capoluogo piemontese è avvolto in una cappa di smog e, quindi, il Comune ha confermato questo provvedimento nella speranza che il livello di concentrazione delle polveri sottili presenti nell'aria torni alla normalità. Lo stop alla circolazione riguarda i veicoli diesel Euro 3: si fermano, quindi, i mezzi diesel Euro 0, 1, 2, 3 e benzina/gpl/Metano Euro 0. Non potranno circolare dalle 8 alle 19 per il trasporto di persone, dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per quanto riguarda, invece, il trasporto merci. Il blocco traffico auto, però, non riguarda veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno, motocicli e ciclomotori a quattro tempi, veicoli destinati al trasporto di merci di categorie N2 e N3, i veicoli destinati al trasporto di persone di categorie M2 e M3, i veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali. Fanno eccezione anche taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente, veicoli oltre 3,5 ton, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera.

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA E TORINO, SMOG NON SI ARRESTA: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, CHI È ESENTE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Prosegue il blocco del traffico auto a Roma: le previsioni fornite dall'Arpa Lazio hanno indicato una situazione di persistente criticità e, quindi, il rischio di un superamento dei valori limite delle concentrazioni delle polveri sottili. Da qui la decisione della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, di disporre fino a mercoledì 4 gennaio lo stop della circolazione nella Z.T.L. Fascia Verde per alcune categorie veicolari. Dalle ore 7.30 alle ore 20.30 è vietata la circolazione per i ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1", a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi e per gli autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2". Anche per la Capitale ci sono categorie di veicoli che sono derogate/esentate: veicoli muniti del contrassegno per persone invalide, veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, trasporto collettivo pubblico, veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL), veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, trasporto di partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato, veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V., trasporto dei medici in servizio di emergenza.

BLOCCO TRAFFICO AUTO, TORINO E ROMA: EMERGENZA SMOG, DIVIETI PER DIESEL EURO 3 NEL CAPOLUOGO PIEMONTE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 2 GENNAIO 2017) - Prosegue anche per questo primo giorno della settimana nel 2017 il blocco traffico auto in alcune città italiane dove il livello di smog purtroppo dopo il Capodanno non è diminuito: il gennaio del nuovo anno non ha visto miglioramenti in Piemonte, specie nella città di Torino, dove i livelli di Pm10 nell’aria non sono calati, nonostante i tanti blocchi del traffico lungo tutto il mese di dicembre. Euro3 diesel e tutti i seguenti veicoli, stabiliti dal Comune di Torino, anche per oggi sono in blocco: «I veicoli adibiti al trasporto merci alimentati a benzina, metano e GPL con omologazioni precedenti all’Euro 1 o alimentati a diesel con omologazioni precedenti all’Euro 3 aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (categoria N1) non potranno circolare dalle ore 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19».

