Bonus bebè 2017/ Ultime notizie: Bonus asilo nido e voucher per i servizi di baby sitting, come richiedere l'agevolazione (oggi, 3 gennaio 2017)

BONUS BEBE' 2017, BONUS ASILO NIDO: COME RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità prevedono anche il Bonus bebè 2017, agevolazioni fiscali per i nuclei familiari, con alcuni piccoli ammodernamenti di norme già in vigore dall'anno scorso. Oltre al Premio alla Nascita, destinato alle neo mamme, i futuri genitori potranno usufruire anche di un particolare bonus per l'iscrizione all'asilo nido, sia pubblico che privato, per i bambini che hanno un'età compresa fra gli 0 ed i 3 anni. Il contributo sarà di 1.000 euro, distribuiti in rate di 11 mensilità da circa 91 euro ciascuna ed è prevista per tutti i nascituri del 2016. Per usufruire dell'agevolazione basterà consegnare all'Inps la documentazione che attesta il pagamento della retta prevista dagli istituti infantili. I genitori potranno usufruire del benefit al massimo per tre anni, corrispondente alla durata massima in cui il bambino potrà frequentare l'asilo nido.

BONUS BEBE' 2017, VOUCHER ASILO NIDO E SERVIZI DI BABY SITTING: COME RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Da non confondere il bonus asilo nido con il voucher asilo nido, che potrà essere richiesto anche per il biennio 2017-2018 e che viene riconosciuto a tutte le madri lavoratrici. Potranno quindi richiedere il contributo economico per il pagamento dell'asilo nido oppure per i servizi di baby sitting, che verrà corrisposto tramite voucher. Il contributo stabilito ammonta a 600 euro mensili e previsto per un periodo massimo di sei mesi. Non è cumulabile con gli altri tipi di agevolazioni, ma può essere richiesto anche in sostituzione di una parte del congedo parentale. Le famiglie in cui invece sono presenti bambini colpiti da gravi patologie croniche potranno richiedere il bonus assistenza, grazie al quale potranno ricevere il supporto direttamente presso la propria abitazione. L'agevolazione è prevista per tutti i minori fino a 3 anni di età e potrà essere richiesta tramite la presentazione all'Inps della documentazione relativa allo stato economico della famiglia e della salute del bambino.

© Riproduzione Riservata.