Estrazione / Del Lotto di oggi e Superenalotto 3 gennaio: verso i numeri vincenti... (conc 1/2017, martedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle prime estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, martedì 3 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la prima attesa puntata di inizio settimana e inizio 2017. Passato il Natale e il Capodanno, le feste non hanno portato grosse felicità per i giochi Sisal? E allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, il primo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 1/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… giusto prima di Capodanno in provincia di Venezia sono stati vinti 42mila euro, così in un solo botto nella frazione di Sottomarina visti i nove numeri giocati e otto indovinati. Sempre prima dei grandi fuochi d’artificio del 31 dicembre, nel magico giovedì del 10eLotto, sono stati vinti 27mila euro a Reggio Emilia, precisamente a Casalgrande, con sette numeri indovinati su sette. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 3 GENNAIO 2017): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità: e se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La prima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 248 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 120 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 114 turni e il 55 nascosto da 108. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 3 GENNAIO 2017): LE RACCOLTE DEL 2016 - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 69.700.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto; si torna a parlare di 2017 novità anche sul fronte dei particolari legati al bilancio dello scorso anno che promette faville anche per questo nuovo anno. «Un miliardo e 600 milioni: è quanto ha raccolto nel 2016 il Superenalotto, il gioco che durante l’anno ha registrato in percentuale la crescita maggiore rispetto al dato del 2015 (+52%). L’ottima performance è dovuta principalmente a due fattori: la lunga caccia al “6”, conclusa il 27 ottobre scorso con la maxi vincita di Vibo Valentia (163 milioni), e il restyling dello scorso febbraio, che ha garantito un jackpot ancora più ricco e la possibilità di vincere anche con il “2”. Il 2016 ha portato anche undici vincite con punti “5+”, per un totale di oltre 6 milioni», si legge nell’importante comunicato Sisal su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 3 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 169 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 167 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad un mese dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tre settimane infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 69 milioni e 700mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 3 GENNAIO 2017): LE VINCITE - L'ultimo concorso di Lotto e 10eLotto ha permesso a milioni di giocatori di riscuotere diversi miliardi in premi. I due giochi Sisal hanno quindi distribuito ricchezze e fortuna in tutta Italia, in qualche caso provviste di super premi. Al primo posto della classifica delle vincite del Lotto dell'ultimo concorso, un vincitore di Apricena, nel foggiano, ha infatti realizzato diverse quote grazie a cinque numeri sulla ruota di Napoli, che gli hanno permesso di ritirare 50 mila euro. Da non dimenticare che il 2016 si è concluso con diverse vincite importanti, prima fra tutte quella di metà dicembre. In quell'occasione, un giocatore di Bitonto (BA) ha ritirato 1,4 milioni di euro, senza considerare i 900 mila euro realizzati da un fortunello di San Giovanni Lupatoto (VE) a metà dello scorso agosto. Diverso invece lo scenario per il 10eLotto, che ha portato diversa fortuna ad un giocatore di Roma: vinciti più di 95 mila euro. Al secondo posto troviamo invece Saint Vincent con una quota di 63 mila euro, finiti nelle tasche di un fortunatissimo vincitore. Per quanto riguarda la statistica generale del 2016 si segnalano invece i 2,6 milioni di euo vinti lo scorso maggio in provincia di Matera, a Tricarico.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 3 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - I numeri e le vincite sono i due ingredienti essenziali per la ricetta vincente di Lotto e 10eLotto. Un particolare conosciuto da tutti i giocatori e che spesso provoca qualche piccola crisi o nervosismo. Non è infatti così semplice ideare una combinazione vincente, soprattutto se si è dei giocatori assidui. C'è chi per esempio gioca la stessa combinazione da anni, nella speranza di sbancare le casse della Sisal in un unico colpo, mentre altri preferiscono cambiare. In questo caso, rilassatevi pure e lasciate che la nostra Rubrica vi regali qualche conssiglio sui numeri da giocare. Smorfia napoletana alla mano, la notizia su cui interrogheremo oggi il nostro oracolo cartaceo ci parla di un'iniziativa particolare messa in atto da un giovanissimo imprenditore russo. A causa di un debito di circa 50 mila euro, il ragazzo ha infatti accettato di venire messo all'asta sullo stesso sito creditore e di sposare chi riuscirà a fare l'offerta più generosa. Anche se finora sembra che ci siano state proposte che superano il suo debito, il giovane ha deciso di mantenere la promessa e sposare quindi chi vincerà il primo posto nella classifica delle offerte. L'unico vincolo è che ovviamente il matrimonio durerà solo un anno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il debito, 69, il sito, 64, l'imprenditore, 14, l'asta, 49, ed il matrimonio, 36. Come Numero Oro scegliamo invece l'offerta, 34. Curiosi di scoprire quali saranno i numeri vincenti di questa sera? Ancora pochi minuti di pazienza e sapremo tutto sul nuovo concorso.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 3 GENNAIO 2017): LE QUOTE - La prima estrazione del SuperEnalotto ha regalato tanti e ricchi premi a tutti i giocatori, fatta eccezione per il Jackpot. Il nuovo anno non sembra aver aiutato la fortuna degli appassionati del gioco Sisal, che ancora una volta dovranno rinvestire speranze e sogni nel concorso di questa sera. Prima di scoprire quali saranno i numeri vincenti di oggi, diamo un'occhiata alle quote dell'ultimo appuntamento. Guardando i dati in generale appare subito evidente che tutti i premi in palio hanno subito una sferzata, ma solo per quanto riguarda le relative quote. I tagliandi vincenti sono infatti rimasti nella media di tutti gli altri appuntamento. A guidare la classifca questa volta è il 4+, con un premio da 22.497 euro distribuito ad undici vincitori, mentre il 5 rimane fermo sulla soglia dei 14.688,75 euro, regalati a quindici giocatori. Si passa poi ai 2.023 euro abbinati al 3+ e finiti nelle tasche di 192 fortunelli, per poi lasciare il posto ai 1.143 vincitori che hanno centrato il 4 ed hanno portato a casa 224.97 euro a testa. Si conclude con il 3, ridotto ai minimi storici di 20,23 euro e destinato a 35.009 giocatori, e con il 2. Anche in questo caso il premio si è azzerato vertiginosamente, scendendo fino ai 5 euro. La vincita è stata registrata da 491.930 tagliandi vincenti, mentre 3.109 sono i biglietti fortunati che hanno centrato il 2+ ed hanno permesso ai possessori di riscuotere i 100 euro in premio, mentre il premio da 10 euro dell'1+ è stato ritirato da 17.214 gioatori. Si chiude come sempre con i 5 euro e con lo 0+, realizzato da 33.972 vincitori.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 3 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il SuperEnalotto sta per rivelarci se nel concorso di questa sera vedremo finalmente comparire il Jackpot. Il montepremi non viene estratto da diverse settimane, secondo solo alla super sestina che ci ha tenuto con il fiato sospeso per oltre un anno. Quel premio da oltre 165 milioni di euro faceva gola a chiunque, ma non bisogna dimenticare che anche i 69,7 milioni di euro di questa sera rappresentano una bella vincita. Lo sanno bene tutti gli appassionati del gioco Sisal che in queste ultime ore non hanno fatto altro che esprimere desideri e sogni da poter realizzare con la realizzazione del montepremi. Anche noi vogliamo fare così e senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire il progetto che KickStarter ci ha suggerito per oggi. Il problema della sicurezza è caro a molti cittadini, ma spesso non si tengono in considerazione alcuni particolari, come le fotocamere dei pc. Con l'avvento degli smartphone la problematica è addirittura aumentata, dato che il nostro dispositivo ha sempre la fotocamera attiva. Ecco che nasce quindi Camera Cover, un particolare ed ergonomico meccanismo, il più sottile in assoluto, che ci permetterà di oscurare la nostra fotocamera con una semplice clip, che potremo attivare e disattivare ogni volta che vorremo. Ancora poco più di 4 mila franchi svizzeri per raggiungere il goal previsto da KickStarter, ma pochi minuti prima di scoprire i numeri vincenti di oggi. Siete pronti?

