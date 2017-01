MENINGITE/ Ultime notizie, Brescia e Toscana: nuovo caso, ricoverato un ragazzo di 20 anni (News oggi 3 gennaio 2017)

MENINGITE ULTIME NOTIZIE, EMERGENZA: NUOVO CASO IN PROVINCIA DI BRESCIA, RICOVERATO UN RAGAZZO DI 20 ANNI (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Un nuovo caso di meningite è spuntato nelle scorse ore nella provincia di Brescia, dove un giovane di 20 anni è stato trasferito nel reparto Malattie Infettive dell'ospedale cittadino. I sintomi del giovane, nausea e febbre alta, sono diventati sospetti qualche giorno dopo l'insorgere della malattia. Il ragazzo, originario di Manerbio, non sarebbe comunque in condizioni critiche ed ha presentato i primi sintomi alla fine dell'anno. Inizialmente la famiglia aveva pensato si trattasse di un'influenza, ma dato che nel corso delle ore non c'erano stati miglioramenti, si sono rivolti all'ospedale più vicino. Le analisi hanno poi confermato i sospetti: si tratta di meningococco di tipo C. Lo staff medico continua intanto a tenere monitorato il quadro clinico, ma per ora è esclusa la possibilità che il ragazzo si ritrovi in pericolo di vita. Nel corso della giornata, sottolinea Il Corriere della Sera, sono state eseguite le profilassi per gli amici e familiari del 20enne, in tutto una quindicina di persone.

MENINGITE ULTIME NOTIZIE, EMERGENZA: GLI ESPERTI ESCLUDONO L'EPIDEMIA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Sono in media mille le persone che ogni anno vengono colpite dalla meningite, il 10% delle quali non riesce a sopravvivere. Ecco perché è importante la vaccinazione, come ribadito in queste ore dal direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Ranieri Guerra, che ha escluso l'ipotesi che ci si possa trovare di fronte ad un'epidemia. Secondo le statistiche, riportate da La Stampa, il 50-60% dei pazienti riesce ad ottenere una completa guarigione, mentre il 30% sopravvive riscontrando tuttavia delle conseguenze gravi. Il 15% dei bambini colpiti da meningite richiedono infatti l'utilizzo di protesi agli arti o acustiche, oltre a riportare dei deficit neuro-motori. Dati allarmanti, che contribuiscono ad aumentare la preoccupazione di questi giorni nella popolazione, a causa degli ultimi, numerosi, decessi.

MENINGITE ULTIME NOTIZIE, EMERGENZA: SOLO LA TOSCANA A RISCHIO, LE ALTRE REGIONI NELLA NORMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - La situazione deve essere comunque tenuta sotto controllo ed è importante ribadire che non esiste un allarme meningite generalizzato. La preoccupazione di Giovanni Rezza, responsabile del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, è che i cittadini possano allarmarsi eccessivamente. A fronte di mille casi l'anno per l'Italia, bisogna considerare che "ogni anno si segnalano quasi 200 casi di infezione da meningicocco, di cui la metà è di tipo C, e ciò vuol dire più di un caso ogni due giorni". Un bilancio che è destinato a salire durante il periodo invernale, dove è evidente un aumento dei casi. Proprio questo particolare renderebbe la situazione del tutto gestibile e sotto controllo, anche se una considerazione a parte va fatta per la Toscana. "Quella toscana è una situazione che va seguita, ma per il resto", sottolinea Rezza a La Stampa, "tutto rientra purtroppo nella normalità, ed a questo punto è più che mai importante mantenere alta la copertura vaccinale.

MENINGITE ULTIME NOTIZIE, EMERGENZA: MIGLIORA RAGAZZA RICOVERATA A PRATO (NEWS OGGI 2 GENNAIO 2017) - Sembra che stiano migliorando le condizioni della ragazza ricoverata a Prato a causa della meningite: la giovane di vent'anni, che di professione fa l'estetista, sta rispondendo bene alle cure. Lo riferisce il sito Il Tirreno, citando fonti ospedaliere ufficiali. Il tipo di meningite che ha compito la ragazza, originaria di Mezzana, è quella di tipo C ed è stata data indicazione alle persone che sono entrate in contatto con lei di sottoporsi alla profilassi necessaria in questi casi. La ragazza era stata ricoverata il 31 dicembre in tarda serata e le è stata diagnosticata prontamente l'infezione da meningite da meningococco di tipo C: secondo quanto riportato dai genitori la ragazza aveva la febbre alta dallo scorso giovedì e, preoccupati dal fatto che non calasse, hanno deciso di portarla in ospedale. Tenuta in coma farmacologico, ha iniziato a rispondere da subito alle cure che gli sono state somministrate e adesso le sue condizioni sono migliorate.

MENINGITE ULTIME NOTIZIE, EMERGENZA: SECONDO CASO A GENOVA, RICOVERATO RICERCATORE INDIANO (NEWS OGGI 2 GENNAIO 2017) - Un uomo di 67 anni è stato ricoverato a Genova per meningite: si tratta di un ricercatore indiano che è in prognosi riservata presso il reparto malattie infettive dell'Ospedale Galliera da ieri pomeriggio. Si tratta dell'ultimo dei sei casi di meningite diagnosticati nell'arco delle ultime 48 ore in Italia. Si tratta del secondo caso in Liguria: pochi giorni fa, a Natale, una donna di 34 anni di origine peruviana, residente a Chiavari, è stata ricoverata all'Ospedale San Martino a causa di un'infezione da meningococco di tipo B. Al momento il decorso dell'infezione è monitorato: la donna, come riportato da Adnkronos, si trova in condizioni stabili ed è sotto terapia antibiotica. Ieri, invece, sono stati registrati tre casi in Toscana. A questi vanno aggiunti due nel Lazio: un uomo di Alatri e una 14enne di Palestrina, entrambi ricoverati al Policlinico Umberto I di Roma. Resta alta, dunque, l'allerta meningite.

