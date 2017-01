METEO/ Previsioni del tempo: perturbazioni in centro Italia, Toscana, Marche, Umbria, neve in Abruzzo (oggi, 3 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: LE PERTURBAZIONI SI SPOSTANO SUL CENTRO ITALIA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Le perturbazioni che ieri abbiamo visto soprattutto all'altezza della Liguria nella giornata di oggi, 3 gennaio 2017, subiranno una traslazione che porterà a numerosi rovesci sul centro del nostro paese. Si parte dalla mattina dove vedremo dei temporali sul versante tirrenico dalla Toscana fino al nord della Calabria. Pioggia anche dall'altra parte tra Marche, Umbria e Abruzzo. Al nord invece vedremo una giornata di sole con temperature anche al di sopra di quanto ci si possa aspettare. Il sole infatti colpirà Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Invece durante la mattinata ci sarà neve sulla parte alta del Trentino Alto Adige. Le temperature al mattino saranno molto rigide visto che il termometro toccherà i meno sei gradi ad Aosta e Torino. Temperature che rimarranno invece alte a Cagliari dove già in mattina vedremo dieci gradi per poi vederli salire a sedici nel pomeriggio.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: NEVE SULL'ENTROTERRA DELL'ABRUZZO (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - La giornata di oggi, 3 gennaio 2017, tornerà a farsi viva la neve sul nostro paese. Partiamo dalla mattina dove troveremo fiocchi importanti sia sull'alto Trentino Alto Adige che sull'entroterra abruzzese. La neve si farà poi sempre più importante anche sull'alto Abruzzo nel pomeriggio anche se c'è da dire che cesserà in Trentino. Una condizone climatica avversa che si sposta dal nord Italia e scende verso il centro-sud e porterà a un ulteriore calo delle temperature in vista delle prossime settimane. E' così che ci troveremo a dove fronteggiare a delle situazioni complicate anche nella vita di tutti i giorni proprio per motivi logistici. Saranno importanti anche i temporali che si faranno insistenti soprattutto sul versante tirrenico dal Lazio alla parte nord della Calabria passando anche per la Campania. Staremo a vedere le temperature gelide se continueranno ancora molto nei prossimi giorni.

