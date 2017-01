SALDI 2017, INVERNALI: CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI. CONFESERCENTI CAMPANIA, "SPENDETE SOTTO CASA" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 GENNAIO) -La stagione dei saldi invernali è appena iniziata ma i potenziali compratori siano consapevoli di una cosa: un acquisto a prezzo ridotto può significare un ottimo investimento per sé e una boccata d'ossigeno per un commerciante. È più o meno questo il senso delle parole rilasciate a Il Mattino da Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Napoli e Campania, che ha invitato i cittadini a comprare nei negozi più piccoli piuttosto che nelle grandi catene:"L'invito che lanciamo ai consumatori è di spendere nelle attività commerciali sotto casa, in modo da evitare un tracollo già in atto. Ogni giorno chiudono 16 attività commerciali, 25496 in tutta Italia nel 2016: un dato tragico che avrebbe come conseguenza accessoria anche un progressivo svuotamento dei centri storici. Senza negozi e attività commerciali i Comuni incasserebbero meno tasse e questo porterebbe a non poter garantire sicurezza, pulizia e servizi nei quartieri cittadini. Una serie di effetti a catena che bisogna evitare tornando a spendere nei negozi sotto casa, a partire dai saldi. Diversamente da qui a 10 anni non avremo più attività commerciali nei centri abitati che saranno desolatamente svuotati. Ci sono nuove start up che tendono tuttavia a chiudere nel giro di tre anni. Si spenda nei negozi storici sotto casa, quelli che assicurano, conseguentemente, anche pulizia e sicurezza nelle strade".

SALDI 2017, INVERNALI: CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI. PARTENZA SLITTATA, COMMERCIANTI CAMPANI INFURIATI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 GENNAIO) - I commercianti campani sono infuriati per la partenza ritardata dei saldi invernali 2017: dovevano partire ieri, invece la partenza degli sconti è stata fissata per il 5 gennaio. Lo ha fatto sapere Giuseppe Giancristofaro, presidente di Federmoda Napoli, che si è fatto portavoce della protesta: «La Regione ci ha abbandonati» accusa all'Ansa, spiegando che così non è stata sfruttata la ghiotta occasione dettata dalla presenza dei turisti. «Moltissimi clienti si sono recati nei negozi pensando ci fossero i saldi e ci siamo trovati in difficoltà a spiegare loro che quest'anno la partenza è stata stabilita al 5 gennaio» ha aggiunto Giancristofaro, secondo cui in questi tre giorni non si venderà nulla. Nel mirino, dunque, finisce la Regione Campania, che ha aderito quest'anno alla partenza dei saldi invernali 2017 al 5 gennaio: «Eppure avevamo anche scritto all'assessore Lepore, sin dalla fine dell'estate ma non ci ha mai risposto» ha concluso Giuseppe Giancristofaro di Federmoda Napoli.

SALDI 2017, INVERNALI: CALENDARIO MILANO, ROMA, NAPOLI E SCONTI. IN SICILIA: NON SARANNO CON IL BOTTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 GENNAIO) - In Sicilia sono partiti ieri i saldi invernali 2017: è, infatti, la prima regione d'Italia a lanciare gli sconti e le offerte. Il Natale non è stato roseo dal punto di vista degli acquisti, quindi la speranza di Federazione Moda Italia è che i commercianti riescano a recuperare terreno con i saldi. «Non saranno col botto» avverte Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio. Secondo le stime gli italiani dovrebbero spendere mediamente come nell'anno precedente, quindi i saldi non saranno sufficienti per colmare il gap dei consumi condizionato da un andamento incerto. «Nonostante i timidi segnali di fiducia registrati a dicembre, gli eventi terroristici e di natura socio-politica non aiutano a far trovare una stabilità di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare al meglio il futuro e confidare nell'uscita del nostro Paese dalla crisi» ha concluso Borghi, come riportato da PalermoToday.

