Samantha Cristoforetti è mamma / È nata Kelsey Amal, la figlia di Lionel Ferra e dell’astronauta dei record: la scoperta solo oggi (3 gennaio 2017)

SAMANTHA CRISTOFORETTI È MAMMA, NATA KELSEY AMAL: LA FIGLIA DI ASTROSAMANTHA E DI LIONEL FERRA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Samantha Cristoforetti è diventata finalmente mamma: è nata la piccola Kelsey Amal, figlia di AstroSamantha e dell’addestratore ingegnere francese, Lionel Ferra. La notizia è rimasta segreta per qualche settimana di troppo, rimanendo un mistero per alcuni, ma ora è divenuta realtà: a Colonia a fine novembre è nata la piccola Kelsey Amal dopo gli ultimi mesi di gravidanza che erano rimasti in grande segretezza per i due compagni che lavorano all’Esa di Colonia. La notizia arriva trapelata dai quotidiani Trentino e Alto Adige che riportano le novità dalla Germania: il compagno di AstroSamantha, Lionel Ferra, è un ingegnere francese e anche istruttore di astronauti che lavora proprio a Colonia. Due nomi molto particolari, Kelsey che significa coraggiosa e Amal, speranza: la bimba pare stia bene come del resto la sua mamma dei record, prima donna italiana astronauta nello spazio. Il perché sia arrivata ora la notizia, specie nell’era dei social e della comunicazione “schizofrenica” ancora non è dato saperlo, un mistero come lo spazio da dove “proviene” la coraggiosa AstroSam.

SAMANTHA CRISTOFORETTI È MAMMA, NATA KELSEY AMAL: FIOCCO ROSA PER L’ASTRONAUTA DEI RECORD (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - È nata Kelsey Amal Ferra, la figlia di Lionel e Samantha Cristoforetti: notizia pervenuta oggi e diventa subito virale dopo che però era dello scorso novembre il parto senza complicazioni avvenuto in Germania. Un mistero che rende subito la figlia da “record” per una mamma da super-record: Cristoforetti è stata la prima donna italiana nello spazio con una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), la missione Futura, tra il 2014 e il 2015 e con 199 giorni detiene il record europeo e femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo. La missione Futura ha dunque lanciato nell’iper spazio anche della comunicazione nel mondo il volto di questa giovane donna coraggiosa che ora può riposarsi con il frutto dell’amore più grande, una piccola neonata: altro che “spazio”…

© Riproduzione Riservata.