Super-Fratello / Video, bimbo eroe salva il gemello travolto e incastrato da una cassettiera (oggi, 3 gennaio 2017)

GEMELLINI USA, CASSETTIERA SI RIBALTA E SCHIACCIA IL BAMBINO. SALVATO DAL FRATELLO (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Poteva finire in tragedia la vicenda dei gemellini negli Usa: mentre stavano giocando nella loro cameretta i piccoli, di appena due anni, hanno vissuto uno degli incubi peggiori che un genitore possa mai avere. La cassettiera - che non era fissata al muro - si è ribaltata e ha schiacciato con tutto il suo peso il piccolo Brock, che ha iniziato a dimenarsi disperato sotto il peso del mobile. Fortunatamente con lui c'era il suo gemello Bowdy che, dopo un attimo di smarrimento, ha cercato di alzare il mobile per liberare il fratellino. La cassettiera era ovviamente troppo pesante, ma Bowdy non si è lasciato sconfiggere dal panico e ha spinto il mobile lontano dal corpicino del fratello: fortunatamente i cassetti si erano aperti e quindi la cassettiera non è caduta ancor più rovinosamente sopra Brock, che si è così salvato. La mamma dei due bambini in quel momento si trovava al piano di sopra della loro abitazione, ed è venuta a sapere di quanto accaduto dalle telecamere di sorveglianza.

GEMELLINI USA, CASSETTIERA SI RIBALTA E SCHIACCIA IL BAMBINO. IL MESSAGGIO DEL PADRE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Il video del salvataggio di Brock da parte di Bowdy è stato diffuso su internet dal padre dei due piccoli, Ricky Shoff, che ha voluto così sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di fissare i mobili al muro quando si hanno bambini piccoli in casa. "Ero un po' restio a pubblicare questo video. Ma non credo che serva solo per portare un po' di consapevolezza nelle persone, ma anche perché è incredibile. Siamo davvero grati del legame che questi due gemellini condividono. Sappiamo che Bowdy non era da solo mentre muoveva la cassettiera da dosso a Brock. E mi sento miracolato nel sapere che adesso sta bene. Per favore, assicuratevi che le cassettiere e gli armadi siano assicurati al muro. Condividete per favore". Il video ha avuto migliaia di condivisioni e visualizzazioni e la notizia ha fatto il giro del mondo, intenerendo tutti quanti verso il legame dei due gemellini. Clicca qui per vedere il video del salvataggio di Brock da parte di Bowdy.

© Riproduzione Riservata.