ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: attentato Istanbul, un cinese il killer? Sessanta morti in un carcere in Brasile (martedì 3 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): SAREBBE UN CINESE IL KILLER DI CAPODANNO - Nuova svolta nelle indagini che si stanno svolgendo in maniera continua da quando un killer solitario, armato di kalashnikov, ha ucciso 39 persone e ne ha ferite una settantina in una discoteca turca a Istanbul. Gli investigatori hanno infatti fatto filtrare oggi la notizia che l’uomo sarebbe un venticinquenne di origine asiatiche, e più precisamente dello Xinjiang cinese, probabile inoltre la sua appartenenza alla "minoranza uigura". L’identificazione sembrerebbe essere avvenuta interrogando tutti i tassisti della zona, e ricostruendo gli spostamenti del killer nei minuti precedenti alla strage. Le immagini di sorveglianza del locale sono state visionate centinaia di volte, e negli inquirenti si fa strada il sospetto che l’uomo sia un ex militare, sospetto suffragato dalla grande precisione di sparo e dalla perizia evidenziata nel ricaricare un arma abbastanza ostica. Sempre oggi inoltre la notizia che i dispositivi di sicurezza turchi, hanno proceduto all’arresto di 8 persone, legate all’organizzazione dell’ attentato.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): ALMENO SESSANTA MORTI IN UNA RIVOLTA CARCERARIA IN BRASILE - Una terrificante rivolta è scoppiata in uno degli istituti carcerari più duri dell’intero Brasile, quello di Anísio Jobim. Il carcere che è ubicato all’interno della foresta amazzonica, è stato improvvisamente conquistato dai rivoltosi che si sono accaniti non solamente contro le guardie, ma anche contro gli altri detenuti. Le prime notizie che arrivano non fanno altro che sottolineare la spaventosa rabbia dei carcerati, che in alcuni casi hanno decapitato le vittime, gettandone poi i corpi fuori dalle mura. Sul posto si sono portati reparti speciali dell’esercito brasiliano, mentre la zona è continuamente battuta da elicotteri e unita cinofile, inoltre è stato effettuato un cordone che impedisce l’avvicinamento alla struttura, una struttura che è nota in tutto lo stato per le durissime condizioni.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): ORDIGNO FIRENZE PRENDE QUOTA LA PISTA ANARCHICA - Prende sempre più corpo la "pista anarchica" relativamente all’ordigno rudimentale, detonato a Firenze e che ha provocato il ferimento di un artificiere della polizia. Gli inquirenti stanno procedendo all’esame dell’esplosivo usato, e attendono di conoscere le dichiarazione del poliziotto, che in questo momento si trova sedato all’ospedale Careggi di Firenze. A quanto si apprende all’interno della bomba, confezionata con un "lamierino metallico", non vi erano chiodi o bulloni e questo farebbe ipotizzare solamente ad una "bomba dimostrativa". Oggi a Firenze a rendere omaggio al poliziotto è arrivato il ministro Minniti e il capo della polizia Gabrielli, entrambi hanno sottolineato il "coraggio del sovraintendente", rimarcando il fatto che lo stato non lo abbandonerà.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): UN GRILLO SEMPRE PIÙ CENTRALE ALL?INTERNO DEL MOVIMENTO - Beppe Grillo sarà colui che avrà l’ultima parola, relativamente ad eventuali espulsioni dal M5S di militanti messi sotto inchiesta dalla magistratura. È questo quello che si evince dall’analisi del codice di autoregolamentazione interno del movimento, che domani sarà probabilmente approvato con una votazione online interna. L’ex comico si è riservato il ruolo di garante, ruolo che insieme al collegio dei Probiviri e al Comitato d'appello, deciderà sull’eventuale allontanamento dei politici inquisiti. Il codice fortemente voluto dopo le vicende giudiziarie che hanno interessato alcuni esponenti grillini, ha comunque suscitato forti critiche dalla base, scontenta di essere di fatto esautorata dal "potere di allontanamento".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): PEP GUARDIOLA SI PREPARA ALL'ADDIO - La sua squadra il Manchester City ha vinto la difficile partita contro il Burnley, e si è riportato ai piani alti della Premier, ma tutti parlano dell’annuncio fatto dal tecnico alla NBC. Pep Guardiola, ha infatti in un intervista dichiarato che sta valutando il suo ritiro dalle panchine, un ritiro non imminente ma che avverrà non al più tardi dei prossimi tre-quattro anni. "Quello che sento è che la fase che porta al mio addio è un processo già iniziato" questa la frase dell’allenatore dei Citizen, allenatore che ci ha tenuto a sottolineare durante l’intervista come non allenerà fino a 60-65 anni. Il tecnico non ancora cinquantenne vanta un palmares di estremo prestigio, nella sua carriera da tecnico ha infatti conquistato 2 Champions League, 3 Mondiali per Club e 5 campionati nazionali, quest’ultimi vinti in due dei campionati più difficili di tutta Europa: Spagna e Germania.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): CONTINUA L'AVVICINAMENTO DI BOTTAS ALLA MERCEDES - Con l’ingaggio di Pascal Wehrlein in Sauber,si avvicina sempre di più l’ufficializzazione di Bottas alla Mercedes. La scuderia elvetica ha infatti reso noto di aver trovato l’accordo con il ventiduenne tedesco, che l’anno scorso correva con la Manor ma che è sotto contratto con le frecce d’argento, la strada per portare Bottas sul sedile lasciato libero da Raikkonen si fa cosi sempre più in discesa. Di fatto sarebbe uno scambio di piloti, da una parte l’esperto finlandese ottimo come spalla per Hamilton, dall’altro un pilota inesperto ma grintoso che sono in molti ad indicare come un vero prodigio del volante. Bottas da parte sua non si sbilancia, e tramite il suo addetto stampa fa sapere di essere ancora un pilota Sauber, macchina che però di fatto tutti già sanno che non è piu sua.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): IL RIENTRO DI FEDERER E' VINCENTE - Esordio vincente per Roger Federer che nel torneo esibizione che si sta svolgendo in Australia, ha vinto il primo match contro il britannico Daniel Evans. Lo svizzero assente dai campi di gioco da oltre sei mesi, è apparso in buona forma fisica e mentale, e di fatto ha dominato la partita senza mai cedere il game di servizio. Il torneo ha dato buone indicazioni anche relativamente al ginocchio infortunatosi a Wimbledon, stante anche e soprattutto il terreno di gioco, rappresentato dal veloce indoor della "Perth Arena". Esordio vincente, anche se con qualche patema di troppo per la nostra Vinci, l’atleta tarantina impegnata nel WTA di Brisbane, si è imposta dopo aver salvato ben cinque palle match sull’ucraina Kateryna Bondarenko.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): BEBE VIO TESTIMONIAL CONTRO LA MENINGITE - Sempre pronta per il sociale Bebe Vio, che quest’oggi ha voluto sfruttare la sua notorietà per propagandare l’utilità del vaccino preventivo contro la meningite. La schermitrice della nazionale paraolimpica, si è presentata infatti prestissimo presso l’ospedale di Monselice in provincia di Padova, e qui insieme con alcuni suoi familiari si è sottoposta al vaccino quadrivalente contro la devastante malattia. A fine mattinata la Vio ha voluto sottolineare l’utilità della vaccinazione, per una malattia che nel suo caso all’età di undici anni, l’ha portata a perdere tutti e quattro gli arti. Immancabile alla fine della vaccinazione il selfie di famiglia, ennesimo simpatico atto di una campionessa nota anche per la sua grande voglia di vivere.

© Riproduzione Riservata.