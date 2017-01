ALESSANDRO VITALETTI/ Ancona, professore ucciso con 22 coltellate: fermato il compagno dell'ex moglie (oggi, 30 gennaio 2017)

PROFESSORE UCCISO A COLTELLATE, ANCONA: ALESSANDRO VITALETTI, FERMATO IL COMPAGNO DELL'EX MOGLIE. HA SFERRATO 22 FENDENTI (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Si trova in stato di fermo Sebastiano Dimasi, accusato di aver ucciso a coltellate il professore di Ancona Alessandro Vitaletti. In passato, il sospettato aveva minacciato ripetutamente l'ex moglie della vittima, tanto che aveva ricevuto una denuncia lo scorso dicembre. Secondo le prime ricostruzioni, il muratore di 55 anni avrebbe cercato di entrare nella casa dell'ex compagna un'ora e mezza prima di mettere in atto l'omicidio. In seguito la rabbia lo ha portato a compiere il folle gesto, aggredendo Alessandro Vitaletti mentre si trovava in sosta per fare benzina in zona Pincetto. Alcuni testimoni avrebbero infatti sentito Sebastiano Dimasi urlare contro la vittima "ti ammazzo, ti ammazzo", prima di raggiungere il suo bersagio con 22 coltellate. Vana la fuga del muratore di darsi alla fuga, finendo in manette dopo una lunga notte di ricerche da parte dei Carabinieri. Le autorità infatti avrebbero sorpreso Dimasi nei pressi di Scheggia, in provincia di Perugia, dove si trova la sua abitazione. Come sottolinea una notizia Ansa, Alessandro Vitaletti era conosciuto a Sassoferrato, località in cui era residente, perché figlio di un preside storico del paese, Domenico, morto 10 anni prima.

