ALLERTA METEO/ Previsioni: torna la nebbia in Pianura Padana, migliora il tempo al centro-sud (News oggi, 30 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA LA NEBBIA SULLA PIANURA PADANA (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - La giornata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, porterà a una nuova allerta meteo per il nord del nostro paese. Durante la mattinata torna la nebbia in Pianura Padana che l'aveva fatta da protagonista tra ottobre e novembre. Questa si estenderà per tutta la mattinata fino a coprire anche la zona meridionale della Lombardia e gran parte del Piemonte. Sarà una giornata di maltempo soprattutto sulla Liguria dove il cielo sarà nuvoloso di mattina e dove sono previsti gli unici temporali piuttosto preoccupanti della giornata nel pomeriggio. Andando a vedere le temperature minime il termometro toccherà ancora i meno sei gradi su Trento e Bolzano nella mattinata con Genova che rimarrà la città al nord con la temperatura più alta nonostante la pioggia. Nel capoluogo ligure ci saranno nove gradi durante la mattinata e undici nel pomeriggio. Staremo poi a vedere quali saranno le evoluzioni dei prossimi giorni.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: BEL TEMPO SUL CENTRO-SUD (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Le previsioni del tempo danno finalmente un po' di tregua al centro-sud del nostro paese. Per la giornata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, è previsto infatti sole per quanto riguarda tutta la parte dell'Italia che va dalla Toscana in giù. Andando ad analizzare la situazione con più attenzione però vedremo nebbia sulla Basilicata e alcune leggere precipitazioni sulla parte estremamente a meridione della Puglia. Attenzione nel pomeriggio poi alle nubi che si faranno più persistenti sulla Calabria nel pomeriggio. C'è da dire però che il sole la farà da padrone sulla maggior parte del centro-sud soprattutto su Lazio, Campania e Abruzzo. Le temperature massime saranno molto alte rispetto alle medie stagionali con quattordici gradi a Palermo e quindici a Catania. Attenzione alle escursioni termiche perchè comunque ci saranno in questa settimana sul centro-sud una serie di variazioni termiche che oscilleranno tra il freddo della stagione invernale e il sole di un piccolo anticipo primaverile.

