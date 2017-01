AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: preoccupa la situazione nebbia al nord (ultime notizie in tempo reale, oggi 30 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 30 GENNAIO 2017). PREOCCUPA LA SITUAZIONE NEBBIA - Preoccupa per la giornata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, la situazione legata alla nebbia anche per quanto riguarda le autostrade italiane. Ovviamente le previsioni del tempo influiscono anche sulla viabilità e l'arrivo della nebbia sulla Pianura Padana e su gran parte di Lombardia e Piemonte non può non lanciare un campanello d'allarme. E' così che è consigliabile prima di intraprendere un viaggio in autostrada di controllare sempre il meteo e poi di essere prudenti, cercando di abbassare anche i valori standard della velocità in viaggio. Questo perchè la scarsa visibilità aumenta la possibilità di distrazionie di possibili incidenti. Nella notte il sito istituzionale di autostrade italiane ha rivelato anche due tratti particolarmente insidiosi che bisognerà cercare di affrontare con massima attenzione anche per la prima mattinata di oggi. Si parla dell'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.Gravell.Toce con i banchi di nebbia che hanno abbassato la visibilità diottanta metri tra il nodo A26/A21 Torino-Brescia e il bivio A26/diramazione A4 Torino-Trieste e invece a settanta tra Ovada e il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova. Attenzione anche alle variazioni legate alle temperature che proteranno in alcune zone all'obbligo delle catene a bordo.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 30 GENNAIO 2017). LAVORI IN CORSO SULLA VARIANTE DI VALICO - Diverse volte le autostrade italiane hanno dovuto fare i conti con i lavori in corso che comunque creano dei problemi alla viabilità, rallentandola e generando code e traffico congestionato. Nella notte si è lavorato moltosulla Variante di Valico con due cantieri aperti. Partiamo dal km 32.966 direzione Firenze con il tratto chiuso tra il bivio A1-Variante e Aglio km 255 fino alle ore sei del mattino. Poi al km 17.425 direzione Firenze invece troveremo chiusa l'entrata Badia. La Variante di Valico viene chiamata anche autostrada A1 var e inizia a La Quercia, terminando ad Aglio estendendosi per una lunghezza di trentadue chilometri e mezzo. Su questa troviamo in ordine da Prato a Bologna le uscite: Barberino, Aglio, Poggiolino, Roncobilaccio, Badia, Pian del Voglio, Rioveggio, La Quercia, Sasso Marconi in entrambi i sensi di marcia. Sicuramente è un tratto molto trafficato soprattutto durante la mattinata. Sarà così importante fare attenzione alle situazioni legate proprio ai lavori in corso.

© Riproduzione Riservata.