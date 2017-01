BLOCCO TRAFFICO MILANO / Oggi, emergenza smog: riprende la circolazione nel capoluogo lombardo, stop attivo a Roma e Torino (30 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO MILANO, OGGI: EMERGENZA SMOG ANCORA ATTIVA A ROMA E TORINO (ULTIME NOTIZIE, 30 GENNAIO 2017) - Per tutto il week end appena trascorso è rimasto attivo il blocco del traffico auto a Milano, dove il Comune ha deciso di adottare le misure straordinarie previste dal "protocollo Regionale sulla qualità dell'aria". Il motivo è da attribuire all'ormai incontrollabile diffusione delle polveri sottili in città che dallo scorso mercoledì ha fatto registrare il superamento del limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi per metro cubo per 7 giorni consecutivi. Martedì 24 gennaio scorso, infatti, come riporta MilanoToday.it, il livello registrato era pari al valore di 66.2 µg/m³, tale da far scattare l’emergenza smog. Quello avvenuto a Milano in questi giorni, è stato il primo blocco del nuovo anno avvenuto in seguito all'adesione del Comune del capoluogo lombardo al protocollo volontario di collaborazione volto a migliorare la qualità dell'aria e a contrastare i gravi livelli di inquinamento in città. Il blocco della auto, tuttavia, non ha interessato solo Milano ma anche i Comuni limitrofi e nel dettaglio Sesto San Giovanni, Cernusco sul Naviglio, Legnano, Bareggio, Baranzate, Pero, Settimo Milanese, Rho, Segrate, Bresso, Cologno, Cinisello Balsamo, Cormano, Novate Milanese, Carugate e Cusano Milanino, tutti coinvolti nel blocco di livello 1. I divieti hanno riguardato i veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel dalle 7:30 alle 19:30 anche nelle giornate di sabato e domenica scorse. Dalle 9 alle 17 il blocco auto ha riguardato anche le vetture private Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato mentre i veicoli commerciali non hanno potuto circolare dalle 7:30 alle 9:30. Da oggi il blocco auto è sospeso a Milano ma prosegue invece in altre città italiane dove sussiste l'emergenza smog, e nello specifico a Roma e Torino: nel primo caso durerà fino alle 20:30, nel secondo fino alle 19:00.

