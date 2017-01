CAPODANNO CINESE 2017, L'ANNO DEL GALLO DI FUOCO: SPOPOLA IL FRUIT CARVING, L'INTAGLIO DECORATIVO DELLE ANGURIE (OGGI, 30 GENNAIO) - Continuano i festeggiamenti per il Capodanno Cinese 2017, che ci terrà compagnia fino a buona parte del mese di febbraio. I Paesi orientali sono quindi in festa da diverse ore, mentre le famiglie sono impegnate nel più grande esodo annuale che sta coinvolgendo la Cina e gran parte dell'Asia. Si festeggia l'anno del Gallo di Fuoco, che prende il posto della Scimmia, celebrata l'anno scorso. Per 15 giorni, le famiglie dell'Oriente saranno impegnate in spettacoli con fuochi d'artificio, parate e visite ai templi, senza dimenticare anche le visite a tutti i parenti, anche i più lontani. Negli ultimi anni inoltre, è ritornato in voga l'intaglio cinese o thailandese della frutta, un'antica arte che trova le sue radici nel 1300. Gli artisti e gli Chef sfruttano questo evento per intagliare le angurie grazie al loro personale stiletto thai, il fruit carving, come è conosciuto questo tipo di pratica. La frutta decorata infatti viene usata come dono votivo durante il Capodanno Cinese 2017, anche se le tecniche moderne prevedono che allo stiletto "classico" si usi il più moderno laser. L'unica città che sembra guardare da lontano questa festa colorata e affascinante sembra essere Pechino. La metropoli cinese è risultata altamente inquinante agli occhi dell'amministrazione comunale, che a quel punto ha invitato la popolazione a non eccedere con l'uso dei fuochi d'artificio.

