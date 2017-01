DON ANDREA CONTIN / News, il vescovo di Venezia sullo scandalo a luci rosse: “occorre un’operazione di verità” (Oggi, 30 gennaio 2017)

DON ANDREA CONTIN NEWS, LE PAROLE DEL PATRARCA DI VENEZIA DOPO LO SCANDALO A LUCI ROSSE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Le indagini attualmente in corso e che vedono protagonista Don Andrea Contin, ex prete della parrocchia di San Lazzaro a Padova ed indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione, hanno allarmato l'intera Diocesi. Dopo gli interventi del vescovo di Padova, a dire la sua è stato nelle passate ore anche il patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia. La Chiesa non resta in silenzio di fronte a quello che ha preso le sembianze di un imponente scandalo a luci rosse e che potrebbe ora investire anche altri preti, custodi insieme a Don Andrea Contin di una doppia vita all'insegna della lussuria e della vergogna. Mons. Moraglia, come riporta La Nuova Venezia nell'edizione online, è intervenuto rivelando la sensazione che lui prova, in qualità di credente ma anche di vescovo. Nel primo caso, la vicenda spinosa con al centro Don Contin, esplosa ufficialmente con la denuncia di una sua ex amante 49enne e che ha rivelato perversioni e violenze del sacerdote, non ha potuto non creare in lui "angoscia, disappunto, in certi momenti di rabbia". Nel suo ruolo di vescovo, però, monsignor Moraglia ha manifestato la volontà di dare il via ad "una vera operazione di verità". A sua detta, alla base di tali comportamenti non ci sarebbe la questione del celibato, spesso tirata in causa. Se gli inquirenti confermeranno le accuse mosse a Don Andrea Contin ed il coinvolgimento di altri parroci, infatti, per Moraglia tali comportamenti "non solo non sono cristiani ma non sono neanche umani". Il vescovo proprio non riesce a comprendere da dove siano nati questi comportamenti che lui definisce "inquietanti" e che potrebbero ora coinvolgere anche altre persone oltre a Don Andrea Contin. "Come vescovo ho l'obbligo di capire. Dobbiamo capire chi bussa alle porte dei nostri seminari", ha aggiunto il monsignore, ribadendo come gli episodi avvenuti a Padova non dovrebbero mai essere nascosti dalla Chiesa. Un punto, questo, venuto alla luce con l'esplosione dello scandalo e che avrebbe visto il silenzio della Curia la quale, stando alle indiscrezioni, era a conoscenza già da tempo delle voci poco rassicuranti sull'operato fuori dalla parrocchia di Don Contin e di altri sacerdoti. Sul front delle indagini, come rivelato nella puntata dello scorso venerdì della trasmissione La vita in diretta, la Procura avrebbe già individuato altri due sacerdoti (oltre a Don Andrea Contin e a Don Roberto, parroco di Carbonara e che avrebbe confermato di aver preso parte ai festini a luci rosse organizzati dal “collega”). Presto potrebbero essere ascoltati, ma sulla loro identità sarebbe calato il più stretto riserbo.

© Riproduzione Riservata.