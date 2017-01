ELENA CESTE / News, Michele Buoninconti: per la difesa la donna fu vittima di un “tragico infortunio” (Ultime notizie oggi, 30 gennaio 2017)

ELENA CESTE NEWS, MICHELE BUONINCONTI: LA DIFESA CONTRO LA REQUISITORIA DEL PM, “SOLO ILLAZIONI” (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Lo scorso venerdì si è svolta la nuova udienza del processo d'Appello a carico di Michele Buoninconti, marito di Elena Ceste, la donna di Costigliole d'Asti scomparsa il 24 gennaio 2014 e ritrovata senza vita nove mesi più tardi, il 18 ottobre del medesimo anno. Per il suo delitto e l'occultamento di cadavere è stato condannato in primo grado a 30 anni di reclusione proprio il marito, ex vigile del fuoco ad Asti. L'uomo si è sempre proclamato innocente e la sua difesa in questi anni ha tentato di capovolgere l'inchiesta dimostrando invano come la morte di Elena Ceste sia da considerarsi un tragico incidente. Nell'udienza passata, il pubblico ministero Laura Deodato ha parlato davanti ai giudici della Corte d'Assise di Appello di Torino per oltre tre ore. Il pm ha ripercorso l'intera vicenda, dalla scomparsa della mamma di Costigliole al ritrovamento del suo cadavere, nel canale del Rio Mersa. Al termine della lunga requisitoria, come evidenziato da La Stampa, il pm Deodato ha chiosato con la richiesta della conferma della pena: "Michele Buoninconti ha ucciso la moglie Elena Ceste e va confermata la condanna inflitta in primo grado: 30 anni". Durante l'udienza, dunque, non sono emerse altre novità degne di nota, ma una considerazione importante ribadita dalla pubblica accusa: "I nuovi elementi portati dalla difesa confermano il valore del nostro lavoro. Buoninconti è colpevole e va condannato". A prendere la parola sono state anche le parti civili rappresentate dall’avvocato Benedetta Donzella per l'associazione Penelope e dagli avvocati Carlo Tabbia e Deborah Abate che rappresentano gli interessi dei genitori di Elena Ceste, Franco e Lucia. Anche i legali di parte civile si sono uniti così alla richiesta del pm nel chiedere la conferma della condanna inflitta al termine del processo di primo grado a carico di Buoninconti. Presenti in aula anche i genitori della vittima, i quali hanno ascoltato in silenzio ogni parola delle lunghe requisitorie. I difensori di Michele Buoninconti, a margine dell'udienza, hanno confermato l'innocenza del proprio assistito criticando le parole del pm e definendole "Solo illazioni e deduzioni, sulla base di pregiudizi". Per gli avvocati Enrico Scolari e Giuseppe Marazzita, dunque, Elena Ceste "morì per un tragico infortunio". A loro passerà la parola nel corso della prossima udienza di mercoledì 1 febbraio, prima della sentenza fissata al 15 febbraio, dopo le repliche.

