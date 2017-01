FABRIZIO CORONA/ Ultime notize: processo rinviato ma 190 persone sono pronte a difenderlo! (oggi, 30 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, NEWS: PROCESSO RINVIATO MA LUI BACIA SILVIA PROVVEDI E “PREPARA” LA LISTA DEI SUOI DIFENSORI (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Il processo di Fabrizio Corona è stato rinviato di due settimane, il motivo? Un errore procedurale ma, per l'ex re dei paparazzi c'è comunque stata la possibilità, nella giornata di mercoledì 25 gennaio 2017, di abbracciare la madre, gli amici, i familiari ed i fan oltre che di baciare la sua amata Silvia Provvedi, sorella (gemella) mora del duo de Le Donatella e sua compagna ufficiale da qualche tempo. In aula non c'erano le telecamere, nonostante l'imprenditore catanese sia decisamente avvezzo allo strumento televisivo e, quando la spia rossa si illumina probabilmente si accende anche il suo cuore ma - di fatto - niente di tutto questo era presente mercoledì mattina al Tribunale di Milano. Solo parenti, amici ed estimatori che hanno ugualmente fatto il tifo per lui. Insieme alla fidanzata era anche presente Giulia, la sorella gemella che divide con lei la casa milanese di Corona. Repubblica TV ha intervistato alcune fan arrivate di proposito per l'udienza di Fabrizio Corona e in sua difesa. Naturalmente però, telecamere e fotografi erano presenti all'ingresso per paparazzare e riprendere la sua famiglia e, dopo l'udienza, all'imprenditore catanese è stato ugualmente concesso il diretto di abbracciare la madre e baciare la fidanzata, tra le lacrime. Solo pochi attimi per poi fare ritorno a San Vittore ma, durante la sua "prima uscita pubblica", pare essersi ugualmente presentato in grande stile con completo blu e gel sui capelli. Occorrerà quindi attendere circa due settimane per conoscere gli esiti del processo dedicato a Fabrizio Corona ma, nel frattempo, l’ex re dei paparazzi ha avuto modo di scoprire ancora una volta che la sua famiglia, la sua compagna e le estimatrici, sono al suo fianco anche in questo difficile momento: avrà modo di riflettere? Vedremo cosa potrà accadere nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo però, in riferimento alla nuova udienza del 16 febbraio, Fabrizio Corona chiamerà in sua difesa una lista di ben 190 testi così come reso noto dalla sua difesa.

