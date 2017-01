ISABELLA NOVENTA / News, richiesta di maxi risarcimento danni ai tre indagati in attesa dell’udienza preliminare (Oggi, 30 gennaio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS, L’AVVOCATO BALDUIN AVANZA LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO A CARICO DEI TRE INDAGATI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Il prossimo primo febbraio si svolgerà l'udienza preliminare a carico dei tre presunti assassini di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego uccisa nella notte tra il 15 ed il 16 gennaio 2016. In vista del processo che vedrà protagonisti con l'accusa di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere la tabaccaia Manuela Cacco ed i fratelli Freddy e Debora Sorgato, giunge l'indiscrezione relativa alla richiesta di risarcimento che l’avvocato Gian Mario Balduin sarebbe pronto a presentare al "trio diabolico". Ammonterebbe a due milioni di euro il risarcimento richiesto a carico degli indagati per l'omicidio di Isabella Noventa in caso di loro condanna. Ne dà notizia Il Mattino di Padova ricordando l'appello disperato che il fratello della vittima, Paolo, rivolse alla Cacco ed ai Sorgato. Era lo scorso maggio, appena cinque mesi dopo l'assurdo delitto di Isabella Noventa e che a distanza di oltre un anno non ha restituito il corpo della 55enne. All'epoca, proprio Paolo Noventa, rivolgendosi ai tre presunti assassini si era detto disposto anche a rinunciare ad un eventuale risarcimento se solo avessero detto la verità sul luogo in cui sarebbe stato gettato il cadavere dell'amata sorella. Solo il ritrovamento del corpo, infatti, avrebbe ridato pace, per quanto possibile, all'immane dolore dell'anziana madre. Nel medesimo mese, la difesa di Freddy Sorgato rappresentata dagli avvocati Giuseppe Pavan e Massimo Malipiero, aveva proposto come risarcimento parziale del "danno" la proprietà della villa di via Sabbioni, la stessa dove con ogni probabilità sarebbe stata uccisa Isabella Noventa. Una proposta che, tuttavia, fu ritenuta troppo esigua dalla difesa della famiglia della vittima, che rifiutò. Una offerta di risarcimento, in vista dell'udienza preliminare prossima, consentirebbe ai futuri imputati di ottenere una attenuante nella quantificazione della pena, come previsto dalla legge. Oltre alla richiesta di maxi risarcimento avanzata dall'avvocato Balduin, anche l'avvocato De Toni, rappresentante dell'ex marito di Isabella Noventa, avrebbe avanzato al terzetto la richiesta risarcitoria di 50 mila euro. Lo stesso ex marito della vittima, Piero Gasparini, qualche giorno fa aveva avanzato una nuova ipotesi legata all'omicidio della donna, considerandolo un agguato organizzato da alcuni esponenti dell’ex Mala del Brenta. Intanto, Debora Sorgato avrebbe raccontato nei giorni scorsi la sua verità in una lunga e dettagliata lettera inviata agli inquirenti dopo la notizia della richiesta di rinvio a giudizio. L'attesa però, è tutta concentrata sul prossimo mercoledì, quando il giudice si esprimerà sul rinvio a giudizio a carico dei tre indagati.

