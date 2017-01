Iris Mittenaere / Chi è Miss Universo 2017: il potere delle more, non ci sono rivali? (oggi 30 gennaio 2017)

IRIS MITTENAERE, MISS UNIVERSO 2017: IL POTERE DELLE MORE (OGGI 30 GENNAIO 2017) -Iris Mittenaere è la nuova Miss Universo: mora, occhi castani, alta 1.73, è Miss Francia ad aver conquistato tutti nella finale delle Filippine. Era dal 1990 che non vinceva una ragazza europea, Iris è la classica donna mediterranea, come riferisce 'Vanity Fair', dal 1952 queste bellezze non hanno rivali. Nell'albo d'oro della competizione vince sicuramente il Sudamerica, e nelle ultime undici edizioni sono state proclamate Miss Universo solo ragazze more e castane. Un vero e proprio potere alle more, quindi, l'ultima bionda è stata incoronata come la più bella del mondo soltanto nel 2004, quando vinse l'australiana Jennifer Hawkins, mentre per gli occhi azzurri bisogna risalire al 2008 quando la corona andò alla venezuelana Dayana Mendoza. Le more sembrano non avere rivali, anche la bella Iris Mittenaere è una ventitreenne francese con gli occhi castani ed i capelli scuri, sarà soltanto una coincidenza?

IRIS MITTENAERE, MISS UNIVERSO 2017: CHI E' LA PIU' BELLA DEL MONDO? (OGGI 30 GENNAIO 2017) - Iris Mittenaere è stata proclamata Miss Universo 2017, nella serata finale del contesto annuale che si è tenuta nelle Filippine. Iris è francese, studentessa di ventitré anni nata a Lille, che ha indossato la corona della 'più bella del mondo' arrivando davanti sul podio a Miss Haiti, la venticinquenne Raquel Pelissier e Miss Colombia, ventitreenne Andrea Tovar. Iris Mittenaere studia odontoiatria e durante la conferenza stampa a Manila dopo la proclamazione come Miss Universo 2017 ha detto che l'Europa e soprattutto la Francia "hanno davvero bisogno di una Miss Universo". Per la seconda volta quindi la Francia si aggiudica questo titolo in sessanta anni di manifestazione, Iris ha potuto partecipare a questa competizione dopo aver vinto il titolo di Miss Francia, in rappresentanza della regione Nord-Passo di Calais e raccoglie quindi la corona della filippina Pia Wurtzbach, Miss Universo dell'anno 2016.

