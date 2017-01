Isola dei Famosi / Verso la diretta, colpo di scena: Alessia Marcuzzi assente in studio? (Prima puntata, 30 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VERSO LA DIRETTA: MISTERO SULLA PRESENZA DI ALESSIA MARCUZZI IN STUDIO – Il countdown per la messa in onda della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 è ufficialmente partito con un colpo di scena che ha subito fatto il giro del web. Alessia Marcuzzi, la padrona di casa, potrebbe non essere presente in studio accanto alla nuova opinionista del reality, Vladimir Luxuria. Tutto è nato da un video pubblicato dalla Marcuzzi sui social con cui ha annunciato il suo arrivo in Honduras, casa dei naufraghi per le prossime settimane. Sui social si è così diffusa l’indiscrezione secondo cui Alessia Marcuzzi potrebbe condurre la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 direttamente dall’Honduras. Per il reality sarebbe un clamoroso colpo di scena studiato, forse, dalla produzione, per cercare di ostacolare la concorrenza della Rai che, stasera, punta ancora sui Bastardi di Pizzofalcone, campione di ascolti. Alessia Marcuzzi, dunque, saluterà i suoi naufraghi dalle spiagge dell’Honduras indossando i suoi bikini con cui fa, puntualmente, perdere la testa ai fans? Cliccate qui per vedere il video.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, VERSO LA DIRETTA: NAIKE RIVELLI E ORNELLA MUTI DANNO FORFAIT? (PRIMA PUNTATA, 30 GENNAIO) – Un altro mistero che, forse, verrà chiarito subito, è la partecipazione di Naike Rivelli e Ornella Muti nei panni di sciamane dell’Isola dei Famosi 2017. Nei giorni scorsi, Davide Maggio, nella sua rubrica su Dagospia, aveva dato per certa la presenza della famosa attrice e della figlia in Honduras. Le due sciamane avrebbero dovuto debuttare solo alla seconda puntata dell’Isola ma oggi il condizionale è d’obbligo. Naike Rivelli, infatti, ha smentito la partecipazione della madre Ornella Muti al reality. Un annuncio, quello di Naike, che ha scatenato l’entusiasmo dei fans dell’attrice, contrari alla sua partecipazione. Ornella Muti, infatti, è una delle attrici più importante del cinema italiano e chi la segue da anni non vede di buon occhio la sua probabile partecipazione ad un reality che contribuisce a tirare fuori il peggio dei concorrenti. Oltre al mistero Alessia Marcuzzi e Ornella Muti, inoltre, la prima puntata dell’Isola vedrà anche Giacomo Urtis nella bufera. Il chirurgo dei vip, infatti, è stato accusato di non essere un vero chirurgo plastico ma un medico Specialista in dermatologia e venerologia. Come risponderà Urtis?

