MENINGITE/ Primo caso in Sardegna: 17enne ricoverato a Bari, non era vaccinato (ultime notizie oggi, 30 gennaio 2017)

MENINGITE, BARI: 17ENNE RICOVERATO, NON ERA VACCINATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Si torna a parlare di allarme meningite in Italia, dopo che un 17enne di Bari è stato ricoverato all'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' per aver contratto una meningite di origine meningococcica. Come riportato dall'Ansa, a confermare l'avvenuto contagio dell'adolescente è stata la dottoressa Cinzia Germinario, responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale. In questo momento il ragazzo versa in condizioni che sono state definite "discrete", mentre un medico dell'Asl di Bari ha provveduto ad effettuare la profilassi sui familiari, sugli amici e sui compagni di classe venuti a contatto con lo studente in questi ultimi giorni. Maria Chironna, responsabile del laboratorio di epidemiologia molecolare dell'unità operativa di Igiene del Policlinico che ha diagnosticato il caso di meningite, riferendosi al mancato vaccino del 17enne, a La Repubblica ha commentato:"Sarà fatta la verifica da sierogruppo, se fosse confermato che si tratta di un meningococco di tipo C vuol dire che questo poteva essere un caso evitabile".

MENINGITE, SASSARI: 56ENNE RICOVERATA, PRIMO CASO IN SARDEGNA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Il primo caso di meningite in Sardegna è quello di una donna di 56 anni residente nel territorio dell'Anglona, in provincia di Sassari. La donna, come riportato dall'Ansa, è stata ricoverata tre giorni fa nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo una diagnosi di meningite di sierotipo Y. Le condizioni della paziente, a detta della direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero universitaria, restano stazionarie, con la donna che in questo momento secondo il bollettino medico diramato ieri "resta in stato di coma farmacologico e prosegue la terapia antibiotica". Ricoverata nel reparto di Rianimazione, la 56enne presentava molti dei sintomi che caratterizzano lo "streptococcus pneumoniae", una forma di meningite che si caratterizza per la comparsa di macchie rosso porpora e torpore accentuato. Sempre l'Ansa riferisce che il protocollo di profilassi è stato attivato a partire dall'arrivo della donna in ospedale con un'ambulanza del 118.

© Riproduzione Riservata.