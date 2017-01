Maturità 2017 Miur/ Esame di Stato, materie seconda prova: classico, istituti tecnici, scientifico. Le scelte ai professionali (oggi 30 gennaio 2017)

MATURITÀ 2017, MATERIE SECONDA PROVA MIUR: LE SCELTE AI PROFESSIONALI - Il grande giorno della maturità 2017, quello della scelta delle materie ius seconda prova e per i commissari esterni è ormai alle spalle: la reazione media degli studenti è stata positiva per i licei, un po’ meno per i Tecnici che vedono confermata la regola della alternanza senza però grandi cambiamenti dai vari problemi patiti gli scorsi anni. Gli studenti dello scientifico festeggiano la presenza di matematica e non di fisica, per il Classico invece si celebra il grande ritorno del Latino e non la riconferma del Greco (ma questo era una scelta ampiamente prevedibile). E per i Professionali invece? Tra le materie scelte per i Professionali: Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera - articolazione Enogastronomia; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali; Tecniche di produzione e di organizzazione nell'indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria; Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva per l'indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria, opzione Produzioni audiovisive.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ANNUNCIO DELLE MATERIE DELLA SECONDA PROVA DELL'ESAME DI STATO DI MATURITÀ 2017 CON IL MINISTRO FEDELI PER TUTTI GLI ISTITUTI

MATURITÀ 2017, MATERIE SECONDA PROVA MIUR: LE NOVITÀ SUI COMMISSARI ESTERNI - Oggi era il giorno dell’uscita di tutte le materie di seconda prova alla Maturità 2017, ma non solo: con il motore di ricerca avviato dal Miur dalle ore 14, oltre alle materie espresse per tutti i licei, gli istituti tecnici e quelli professionali, sono anche disponibili tutte le materie dei commissari esterni che prederanno parte all’Esame di Stato 2017. Ogni indirizzo ovviamente ha una situazione particolare e non paragonabile agli altri, perciò occorre per ogni studente andare a verificare tramite il link qui sotto in quale materia sarà presente nella vostra commissione un membro esterno piuttosto che interno. Ad una prima generale scorsa delle materie esterne in Commissione, si scopre come la regola dell’alternanza non sempre venga utilizzata al Miur. Per molti indirizzi, il 2016 è stato l'anno della maturità con Italiano affidato al commissario esterno; si attendeva un cambio, invece n quasi la totalità degli indirizzi la prima prova sarà ancora esterna. Ecco invece la lista completa delle materie di seconda prova Maturità per tutti i licei: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Matematica al Liceo scientifico - opzione Scienze Applicate; Lingua straniera L1 al Liceo linguistico; Scienze umane al Liceo delle scienze umane; Diritto ed economia politica al Liceo delle scienze umane - opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali, caratterizzanti l'indirizzo di studi nel Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico.

MATURITÀ 2017, MATERIE SECONDA PROVA MIUR: ECCO COSA È USCITO - Sono finalmente uscite la materie della Seconda Prova di Maturità 2017, con tempismo e regolarità il Miur come previsto ha pubblicato un video alle ore 14 su tutti i canali social del Ministero, con il ministro Valeria Fedeli che ha letto in serie tutte le materie selezionate per la Seconda Prova dell’Esame di Stato 2017. Ed ecco qui il responso per i licei e gli istituti più attesi: Latino al Liceo classico, Matematica allo Scientifico, Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali degli istituti professionali. Per il Linguistico invece, la scelta è caduta sulla Lingua Straniera L1 (la primaria) che per la maggior parte dei casi nelle scuole italiane è ovviamente la lingua inglese. Scampata la tanto temuta scelta di Fisica allo Scientifico e di Greco al Classico, con una regola dell’alternanza usata non sempre come abbiamo appena visto (da “norma” infatti si attendevano ok Latino ma la temutissima Fisica). Il ministero ha così salutato di optare per la “consueta” prova di matematica allo Scientifico: sicuramente in molti staranno già stappando champagne per aver evitato fisica! Nel link qui sotto messo a disposizione dal Miur troverete tutte le materie di seconda prova per tutti gli istituti superiori che parteciperanno all’Esame di Stato a giugno, oltre al messaggio video del ministro Fedeli dove spiega anche i criteri per la scelta di queste materie all’Esame di Stato 2017.

MATURITÀ 2017, MIUR NEWS: ESCONO LE MATERIE SECONDA PROVA (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - È arrivato il grande giorno per la Maturità 2017: oggi si conoscono infatti le materie per la seconda prova dell’Esame di Stato, che scatterà dal prossimo giugno. Secondo quanto rilanciato anche dallo stesso Miur, oggi dovrebbero uscire anche le materie di competenza dei commissari esterni (e di conseguenza anche quali materie saranno interne) per tutti i vari istituti superiori. Attesa spasmodica per gli studenti del Quinto Anno, che nei vari settori attendono con ansia la scelta del Miur per quanto riguarda la tanto temuta Seconda Prova. Per legge, allo Scientifico potrebbero uscire Matematica o Fisica, al Classico Greco o Latino mentre via via anche i tanti altri gradi di scuole superiori potranno scoprire nella giornata di oggi quale materia verrà portata al secondo giorno di Maturità 2017. Ancora non si sa l’orario dell’uscita delle materie, neanche il canale dove per primo il ministro Valeria Fedeli comunicherà le materie tanto attese. Lo scorso anno il Ministero ha adottato un nuovo canale per annunciare le materie. Il Ministro Giannini ha infatti elencato quelle principali in un video su Facebook. Ma avverrà così anche quest’anno? Ancora non si sa ovviamente, ma di certo una volta che saranno comunicate sui i vari social disponibili da Miur (occhio dunque a Twitter, Facebook e Canale YouTube) tutto l’elenco completo delle materie saranno rese disponibili sul sito ufficiale del Miur. Resta lo snodo Fisica allo scientifico - le spetterebbe con la regola non scritta dell’alternanza, ma sarebbe la prima volta e rischierebbe la “rivolta” degli studenti contro un Miur che non gode certo di buona considerazione negli ultimi mesi. Sul Classico invece meno problemi, dopo la versione di Greco dello scorso anno, dovrebbe tornare il più “rassicurante” latino a far capolino sui banchi della seconda prova dell’esame di stato 2017.

MATURITÀ 2017, MIUR NEWS: ESCONO LE MATERIE SECONDA PROVA (OGGI, 30 GENNAIO 2017). ITALIANO TORNA INTERNA? - Una materia importante come italiano tornerà interna alla prossima Maturità? Con l’uscita delle materie della seconda prova e con quelle dei commissari esterni, la giornata di oggi sarà decisiva per il destino dei maturandi di questo Esame di Stato, l’ultimo con le “vecchie” regole prima della riforma attuativa dell’ex ministro Giannini. Mentre tra Scientifico e Classico corrono i toto-materie per verificare se avverrà l’alternanza o meno, un’altra importante aspettativa è collocata in molti istituti superiori per la situazione della materia “italiano”. Come riporta Skuola.net, «per molti indirizzi, il 2016 è stato l'anno della maturità con Italiano affidato al commissario esterno. Se ci affidiamo sempre alla consuetudine della "regola dell'alternanza", solitamente seguita dal Miur, è molto probabile che quest'anno si verifichi la condizione contraria». A questo punto molti studenti si attendono italiano come interna e la materia invece della Seconda Prova destinata a finire con i commissari esterni.

