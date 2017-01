PAGAMENTO PENSIONI 2017/ Calendario e nuova data: febbraio, quando avviene la riscossione? (Inps news, oggi 30 gennaio)

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATA E CALENDARIO: QUANDO L’EROGAZIONE DI FEBBRAIO? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO) - Si avvicina febbraio e si torna a parlare di pagamento delle pensioni per questo inizio 2017: dopo la confusione provocata ad inizio gennaio per le novità stabilite dall’Inps e dal Decreto Milleproroghe, con febbraio tutto ritorna alla normalità per quanto riguarda l’erogazione degli assegni pensionistici previdenziali. Da febbraio infatti l’Inps ha fissato i pagamenti alla prima giornata bancabile (sia per Poste che per le Banche). A farlo sapere nelle scorse settimane è stato lo stesso istituto di previdenza sociale con una nota dopo alcune segnalazioni da parte di diversi pensionati che lunedì 2 gennaio non avevano ricevuto la pensione. La norma del Decreto legge Inps approvato a maggio 2016 sanciva infatti per il 2017 l’avvio della riforma con pagamento pensioni al terzo giorno bancabile: la protesta dei sindacati e il caso generato dalla riforma pensioni ancora non scattata a pieno, ha fatto congelare di fatto la decisione dell’Insp, reintroducendo il primo giorno bancabile per tutto l’anno in corso, tranne appunto gennaio che ha dunque suscitato qualche protesta per la mancata erogazione il primo giorno disponibile, lunedì 2 gennaio (bensì, avvenuto il giorno dopo martedì 3). Per questo motivo il prossimo mercoledì, 1 febbraio, si terrà normalmente il pagamento degli assegni e la possibile riscossione tramite poste e banche.

PAGAMENTO PENSIONI 2017, DATA E CALENDARIO: I PROSSIMI APPUNTAMENTI INPS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO) - Mercoledì 1 febbraio si terrà il pagamento delle pensioni per il mese di febbraio per tutti i pensionati italiani, dopo le polemiche scatenate il mese scorso con il cambio della norma inserita in Decreto Milleproroghe. Come abbiamo visto in questo inizio 2017, tale decreto del Governo ha stabilito una novità sul pagamento pensioni dell’Inps, in termini sostanzialmente di Calendario: ha congelato il Decreto Pensioni del maggio 2015 dove si stabilisca il pagamento per poste e banche al secondo giorno “bancabile”. Su richiesta invece dell’Inps, per questo 2017 ancora, si rimane alle origini con i pagamenti, tranne per questo gennaio, al primo giorno bancabile disponibile. Ecco cosa dice, nel dettaglio, l’articolo 6, quello specifico sul pagamento pensioni contenuto nel Decreto Milleproroghe approvato a fine dicembre dal governo Gentiloni. «Al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonchè le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2018, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese». Ecco dunque il calendario ufficiale dei prossimi appuntamento Inps, con tutte le date del pagamento pensioni per il 2017: 1 febbraio, 1 marzo, 1 aprile (3 per le banche), 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio (3 per le banche), 1 agosto, 1 settembre, 2 ottobre, 2 novembre, 1 dicembre.

© Riproduzione Riservata.