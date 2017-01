PICCHIARE MOGLIE E FIGLI?/ In Russia reato depenalizzato: il simbolo di una società fragile e malata

La notizia è di quelle velenose. La Russia, il paese dove una donna su cinque subisce violenze in famiglia ma solo il 12 per cento di loro si rivolge alla polizia, dove 40 donne al giorno perdono la vita tra le mura domestiche, sta depenalizzando la violenza in casa. L'iter legislativo non è ancora terminato ma dopo l'approvazione della Duma l'esito appare scontato. Putin, incalzato dai giornalisti durante la conferenza stampa di fine dicembre, era infine capitolato e aveva ammesso che si stava pensando a qualcosa del genere: "Così (con la legislazione allora vigente, ndr) si distruggono le famiglie. Meglio non esagerare con la punizione. Non fa bene". Dopo queste dichiarazioni era ovvio che il testo che depenalizza "le percosse che non causano danni duraturi" avrebbe avuto un iter tutto in discesa. È soddisfatto Vyacheslav Volodin, il presidente della Duma: è stato il primo a parlare di "depenalizzazione necessaria" e ha affermato che era una "condizione per creare famiglie forti".

In maniera sconcertante questa notizia, diffusa da tutti i media mondiali con tanto di numeri precisi e stigmatizzata da molteplici denunce prima fra tutte quelle di Amnesty International, qui da noi in Italia viene fatta passare da alcuni siti come "bufala". Lo fa, per esempio, ImolaOggi.it che titola "La bufala di Putin che vuole legalizzare la violenza in famiglia". È una bufala perché per loro quella che avviene in Russia sarebbe in realtà una semplice "equiparazione": prima degli attuali emendamenti, se chi schiaffeggiava il bambino era un vicino di casa, quest'ultimo se la cavava meglio che se la medesima violenza fosse stata perpetrata dal padre; ora invece sarebbe tutto okay perché la pena del padre viene ridotta visto che viene trattato come se fosse un estraneo non come se fosse quello che è, cioè il papà.

Ma cosa ci sta accadendo, mi chiedo? A parte che, in italiano, il termine "bufala" indica una notizia falsa — tipo che il terremoto di Amatrice ha fatto cadere il Colosseo — e qui invece la notizia c'è tutta con tanto di numeri legali, testi legislativi e dichiarazioni, a parte questo, non sanno, quelli che parlano di "bufala", di cosa stiamo parlando quando stiamo parlando di "violenza in famiglia"? Come si fa a gioire perché non si valuta come pessimo che il padre o il marito, cioè colui che dovrebbe amare e proteggere, venga trattato come se fosse estraneo? Non è un aggravante che chi dovrebbe custodire moglie e figli li attacchi? Come si fa a non sapere che la violenza in famiglia — perfino al di là della materialità dell'atto — è terrore puro? Davvero non si riflette su quanto spesso la violenza tra le mura domestiche — che non di rado diventa femminicidio e pedofilia — non venga denunciata?