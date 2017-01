Terremoto a Catania / Sicilia, vulcano Etna: dopo lungo sciame sismico evacuate le scuole (ultime notizie, oggi 30 gennaio 2017)

TERREMOTO IN SICILIA A CATANIA, VULCANO ETNA: EVACUATE LE SCUOLE DELLA ZONA (ULTIME NOTIZIE OGGI 30 GENNAIO 2017) - Non si placa il ungo sciame sismico a Catania dopo la scossa forte di terremoto avvenuta con grado di magnitudo M 3.5 sulla scala Richter: la zona attorno al vulcano Etna resta monitorata, con un’altra scossa intervenuta anche alle 11.27, di grado M 2.7 sulla scala Richter. Non ci sono al momento danni, l’epicentro del sisma è stato localizzato nella zona tra Ragalna e Monte San Leo, ad una profondità tra i 14 e 15 chilometri. La popolazione ha avvertito le scosse ma non sono stati riportati danni a persone e cose: per scopo però precauzionale e per timore di ulteriori scosse di terremoto più ingenti, i sindaci dei comuni di Raglan, Nicolosi e Bronte hanno deciso di chiudere le scuole, dopo averle fatte evacuare questa mattina in seguito alle prime scosse sismiche avvenute dopo le 8.

TERREMOTO IN SICILIA A CATANIA: SCOSSA DI M 3.5 SULL’ETNA (ULTIME NOTIZIE OGGI 30 GENNAIO 2017) - Un lungo sciame sismico su tutto ill territorio della Sicilia: il terremoto a Catania in queste prime ore della mattina di lunedì 30 gennaio 2017 ha generato non pochi problemi in termini di allerta sismica scattata dal centro regionali di sismologia sull’Etna e dintorni, oltre al centro nazionale INGV che sta riportando tutti i terremoti in corso in queste ore. Dopo le tante scosse di ieri tra Messina e Palermo, tra le 8.18 e le 10.59 di questa mattina, a Catania e provincia sono state segnalate 11 scosse di terremoto oltre il grado M 2.0 Richter, con picchi di magnitudo a 3.2 e 3.5 Richter tra le 10.51 e le 10.59. Non ci sono al momento particolare danni segnalati a cose, persone, palazzi, strade o città, anche se resta una lieve allerta per le tante scosse da sciame sismico ancora operative in questo momento. Ipocentro segnalato tra i 15 e i 10 km di profondità sotto il livello del terreno, epicentro invece calcolato tra i comuni di Ragalna, Biancavilla, Nicolosi, Zafferana Etnea, Santa Maria di Licodia, Pedara, Belpasso, Milo, Adrano, Trecastagni, Bronte, Santa Venerina, Viagrande, Paternò, San Pietro Carenza, Camporotondo Atneo, Sant’Alfio, Mascalucia, Aci Bonaccorsi, Valverde, San Gregorio di Catania.

TERREMOTO IN SICILIA A CATANIA: SCIAME SISMICO IN ATTO DA IERI (ULTIME NOTIZIE OGGI 30 GENNAIO 2017) - Ieri Palermo, oggi Catania: il terremoto in Sicilia ha deciso di prendere una forte componente di protagonismo con le ultime 48 ore attraversate da un forte sciame sismico su tutto il territorio. Non ci sono stati per fortuna danni, ma l’interno territorio attorno all’Etna sta continuando a tremare ad una profondità abbastanza superficiale, con ipocentro che resta sempre presso i 10 km sotto il livello del terreno. Storicamente una zona molto sismica, i controlli sono tutti scattati e al momento non ci sono emergenze anche perché le massime scosse di terremoto non hanno segnato per fortuna grossi problemi alla popolazione. Da ieri però si è alzata l’allerta sulla Sicilia, con le tantissime scosse avvenute prima nella zona di Palermo, poi a Messina e quest’oggi spostate più ad est sui territori etnei attorno a Catania. Zero danni, qualche segnalazione e paura sui social per i piani più alti dei palazzi che avvertono maggiormente ogni movimento deciso del terreno

