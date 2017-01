TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Lazio: sisma di 2.3M in provincia di Rieti (dati INGV in tempo reale, 30 gennaio 2017, ora 2:13)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SCOSSA DI 2.3M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 30 GENNAIO 2017) - La provincia di Rieti si è resa protagonista dei nuovi movimenti tellurici di queste prime ore di lunedì, 30 gennaio 2017. Una scossa di 2.3M è stata rilevata alle 00:11 a latitudine 42.6 e longitudine 13.32, ipocentro ad 8 km di profondità. Interessate Amatrice, Campotosto, Capitignano, Montereale, Accumoli, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Borbona, Fano Adriano, Rocca Santa Maria e Arquata del Tronto. Alle 00:33 una nuova scossa, pari a 2.2M ha colpito la stessa provinca. Il sismografo del Centro Nazionale INGV ha rilevato l'epicentro a latitudine 42.63 e longitudine 13.31, ipocentro a 7 km di profondità. Interessate Amatrice, Accumoli, Campotosto, Capitignano, Cittarealee, Montereale, Cortino, Arquata del Tronto, Crognaleto, Acquasanta Terme, Rocca Santa Maria, Valle Castellana, Borbona e Barete. Sul fronte estero, un'importante terremoto di 4.4M ha raggiunto Myanmar allee 23:36. Il sisma è stato rilevato a latitudine 26.95 e longitudine 97.61, ipocentro a 150 km di profondità.

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SCOSSA DI 2.4M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 30 GENNAIO 2017) - Nelle ultime ore di ieri sono stati rilevati due sismi di media e moderata potenza, che hanno interessato il Centro Italia ed il Sud. Alle 23:56 è stato infatti rilevata una scossa di 2.1M in provincia di Messina, ad 8 km di profondità. L'epicentro è stato individuato inoltre a latitudine 38.07 e longitudine 15.09. Interessate Basicò, Tripi, Mazzarà Sant'Andrea, Furnari, Falcone, Olivieri, Novara di Sicilia, Rodì Milici, Montalbano Elicona, Terme Vigilatore, San Pietro Patti, Castroreale, Librizzi, Fondachelli-Fantina Patti, Montagnareale, Barccellona Pozzo di Gotto, Raccuja, Roccella Valdemone, Merì, Malvagna, Antillo, Floresta, Ucria, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Francavilla di Sicilia e Moio Alcantara. Alle ore 22:53 ha tremato invece la provincia di Rieti, a causa di un sisma di 2.4M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.68 e longitudine 13.13, ipocentro a 12 km di profondità. Interessate Cittareale, Accumoli, Cascia, Norcia, Amatrice, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Arquata del Tronto, Posta, Borbona, Leonessa e Montereale.

