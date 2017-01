TRIFONE E TERESA / News, Giosuè Ruotolo: udienza decisiva: in aula la super perizia che incastrerebbe l’imputato (Oggi, 30 gennaio 2017)

TRIFONE E TERESA NEWS, GIOSUÈ RUOTOLO: NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO, LA PAROLA AI DUE AUTORI DELLA SUPER PERIZIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Questo lunedì 30 gennaio, andrà in scena l'ultima udienza del mese del maxi processo sul duplice delitto di Trifone Ragone e Teresa Costanza, i due fidanzati uccisi a Pordenone il 17 marzo 2015. Unico imputato è l'ex militare 27enne Giosuè Ruotolo, che si prepara a quella che sembra essere la partita decisiva tra accusa e difesa, nell'ambito del nuovo appuntamento in Corte d'Assise a Udine. Le precedenti udienze non sono state meno importanti poiché, dando la parola agli ex coinquilini in qualità di testimoni, è stato possibile comprendere il contesto all'insegna di astio e rancori nel quale sarebbe maturato il progetto omicida del presunto assassino di Trifone e Teresa. Nell'ultima udienza di un mese piuttosto ricco di appuntamenti in aula, come rivela Il Messaggero Veneto, saranno chiamati a testimoniare i due consulenti tecnici nominati dai pm, nonché gli autori della super perizia che ha permesso agli inquirenti di collocare l'auto di Giosuè Ruotolo, l'Audi A3 grigia, sulla scena del delitto, ovvero nel parcheggio del Palasport di Pordenone dove Trifone e Teresa furono freddati a colpi di pistola qualche attimo dopo essere entrati nella vettura della ragazza. Si tratta di un lavoro complesso, quello compiuto dai due ingegneri, i quali sono riusciti a realizzare una ricostruzione spazio-temporale della scena del duplice delitto, grazie all'acquisizione delle immagini delle telecamere comunali e che hanno immortalato il tragitto compiuto dall'imputato con la sua auto, sia all'andata che al ritorno, proprio la sera in cui avvenne l'omicidio della coppia di fidanzati. L'allineamento delle telecamere che hanno permesso di ricostruire i movimenti di Giosuè Ruotolo è stato possibile grazie al Gps satellitare presente sulla Suzuki Alto bianca di Teresa, con il quale i periti sono risaliti all'orario preciso dei transiti dell'ex militare di Somma Vesuviana. Analizzando solo le telecamere, infatti, gli orari non combaciavano poiché i tre occhi elettronici, a detta degli esperti presentavano uno orario sfalsato di 4,23 minuti in meno rispetto a quello reale. Importante anche la presenza nelle immagini del runner Maurizio Marcuzzo, venti secondo dopo il passaggio dell'Audi A3 grigia. Una perizia che confermerebbe, secondo l'accusa, come sul posto, al momento degli spari, Giosuè Ruotolo fosse presente ma che non trova invece d'accordo la difesa dell'imputato, la quale invece ha annunciato battaglia in aula.

