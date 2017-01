ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Raggi, slitta l'interrogatorio. Stati Uniti, caos immigrazione (30 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). CAOS IMMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI - Il decreto esecutivo firmato ieri dal neo presidente Trump, ha di fatto scatenato il caos in tutto il mondo, con proteste che montano in ogni angolo del globo. A dissociarsi dalla linea decisa dal magnate americano oggi sono stati l’Inghilterra, la Scozia e il Canada, con quest’ultimo paese che tramite un twett del suo primo ministro invita i profughi nel proprio paese, nel segno dell’accoglienza globale. A schierarsi è stato anche un giudice di Brooklyn, che ha emesso un ordinanza per vietare il rimpatrio degli esuli, sbarcati nell’aeroporto della sua città, quantificati secondo una prima stima in circa 200. Le proteste hanno portato la Casa Bianca a depotenziare il decreto firmato da Trump, che adesso nella sua nuova versione non vieta l’espulsione automatica per i cittadini dei 7 paesi a maggioranza islamica, che sono in America per motivi lavorativi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). PER EVITARE IL CAOS SERVE IL 40% - Ha scelto la platea di Rimini all’assemblea degli amministratori locali, l’ex premier Renzi, per fare il punto sulla situazione politica, dopo la sentenza della consulta che di fatto ha riconfigurato la nuova legge elettorale. Il segretario del partito democratico cerca di "serrare" le fila del suo partito, sottolineando che con la nuova legge bisogna lavorare per prendere il 40% alle elezioni, almeno per scongiurare il caos nel paese. Importante anche l’accenno di Renzi per la situazione politica internazionale, con l’ex sindaco toscano che analizza la vittoria di Trump nelle recenti elezioni americane, sottolineando che il trionfo del magnate della grande mela, volente o nolente, porterà dei cambiamenti in tutto il pianeta. Pesante attacco anche per il movimento cinque stelle, con Renzi che invita Grillo a cercare soluzioni e non limitarsi a evidenziare problemi, visto che per enunciare le difficoltà sono bravi tutti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). SLITTA L'INTERROGATORIO DI VIRGINIA RAGGI - Slitta a data da destinarsi l’interrogatorio che doveva tenersi domani per il primo cittadino di Roma, Virginia Raggi. Lo slittamento è stato richiesto dal legale dell’esponente del movimento cinque stelle, che ha fatto sapere stamani ai giudici della città capitolina che il primo cittadino domani sarà impegnata per un incarico istituzionale. L’interrogatorio che deve servire a valutare la posizione della Raggi, relativamente alla questione che ha visto la promozione del fratello di un suo stretto collaboratore, sarà probabilmente tenuto ai primi di febbraio, con la procura che cercherà sicuramente di accelerare i tempi, per trarre nuovi spunti sui quali indagare. Di oggi inoltre la notizia che la maggioranza grillina attenderà le risultanze della presentazione in procura, prima di decidere se dare l’ok al bilancio dell’ente, che è stato "calendarizzato" per lunedì prossimo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). INGHILTERRA, IL RITORNO DI ELISABETTA - Aveva fatto stare in estremo pensiero i suoi sudditi, sudditi che hanno tirato un sospiro di sollievo quando oggi hanno visto apparire la regina madre, durante una manifestazione pubblica. La regina infatti dopo oltre due mesi di assenza, ha tenuto l’inaugurazione di una mostra dedicata all'arte e alla cultura delle isole Figi, tenutasi a Norwich. La sua apparizione oltre a destare stupore, ha portato l’attenzione sulla grande forza di una donna che nonostante i suoi 90 anni, appare in forma smagliante.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). UNA JUVENTUS D'ATTACCO CHE SALUTA LE INSEGUITRICI - Una Juve a trazione anteriore ha oggi di fatto accelerato in testa al campionato, vincendo per 2 a 0 sul Sassuolo di Di Francesco. La squadra di Allegri è scesa in campo con un ottima "verve mentale", e alla meta del primo tempo aveva già messo la partita in ghiaccio, con un bel goal di Higuain bravo ad anticipare il suo marcatore, e con il raddoppio di Khedira che ha sfruttato un magnifico velo di Dybala. Ad impressionare è stata la compattezza della squadra campione d’Italia, con tutti i suoi giocatori pronti a sacrificarsi nella propria meta campo allo scopo di recuperar palloni, cosi come è avvenuto nel caso del raddoppio. Adesso i bianconeri sono a + 4 dagli inseguitori, ma con una partita in meno, quella con il Crotone che sarà disputata mercoledì prossimo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). AUSTRALIAN OPEN, FEDERER TRIONFA A MELBOURNE - Un ritorno migliore Roger Federer non poteva sognare, soprattutto dopo 6 mesi di stop per recuperare l’infortunio al ginocchio, che lo aveva colpito durante lo scorso Wimbledon. Lo svizzero è stato bravissimo a interpretare il match, contro un altro "mostro sacro" del tennis internazionale, quel Rafa Nadal che ha fatto la storia della racchetta. Il match è stato uno dei più belli degli ultimi tempi, con oltre 3 ore e mezzo di colpi spettacolari e spesso acrobatici, che hanno fatto divertire i 15.000 spettatori che hanno fatto di tutto per essere presenti al Rod Laver Arena di Melbourne. A fine gara pianto liberatorio per lo svizzero, che ha dato appuntamento ai suoi sostenitori per il prossimo anno, delusione invece per Nadal, che però ha riconosciuto la forza del suo avversario storico.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). LE ALTRE DI SERIE A - Nella giornata in cui la Juventus accelera e sale a +4 (con una partita in meno) le inseguitrici tirano il freno. La Roma che da un paio di incontri non prendeva goal, oggi ne raccoglie 3 a Genova contro la Sampdoria, il Milan invece si fa rimontare da una magnifica Udinese e capitola fuori casa per 2 a 1, i risultati insieme alla sconfitta di ieri della Lazio, di fatto lascia solo al Napoli l’onere di provare ad inseguire i campioni d’Italia, squadra che già mercoledì in caso di vittoria contro il Crotone potrebbe salire +7. Nelle altre di A spicca la vittoria del Crotone, in quello che di fatto poteva essere l’ultima possibilità per i calabresi, con la squadra di Nicola capace di vincere per 4 a 1 sull’Empoli. Bella e spumeggiante la partita tra Fiorentina e Genoa che terminata per 3 a 3, ha visto in grande evidenza il figlio del "cholo" Simeone. In pari invece i match Cagliari - Bologna e Torino - Atalanta. Il Napoli si ferma sull'1-1 col Palermo nonostante un dominio territoriale per quasi tutta la durata della partita.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 30 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA). MOTO GP, PRESENTATA LA NUOVA SUZUKI - È stata la Malesia a fare da sfondo per la presentazione della nuova Suzuki, che concorrerà al prossimo campionato mondiale di motociclismo. La moto denominata GSX-RR è stata oggetto di una rivisitazione totale sotto il punto di vista dell’aereodinamica, un aerodinamica che quest’anno deve sottostare alle nuove regole della federazione. Soddisfazione è stata espressa dall’italiano Iannone che quest’anno prenderà il posto di Vinales passato alla Yamaha, il napoletano farà coppia con Alex Rins, un pilota giovane ma di belle speranze.

