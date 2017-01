14ENNE VIOLENTATA/ Partorisce il bimbo, il DNA inchioda il padre: l’ha stuprata mentre la moglie partoriva

VIOLENTA LA SORELLA 14ENNE DELLA MOGLIE MENTRE LEI È IN SALA PARTO, IL DNA LO INCHIODA (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Non può non destare orrore la vicenda che ha visto protagonista un immigrato 28enne ghanese residente a Treviso, arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di aver violentato la sorella 14enne della moglie, che al momento dello stupro si trovava in sala parto. L'uomo, come riferisce Il Gazzettino, è stato inchiodato dall'esame del Dna, che ha accertato che il padre del bambino messo al mondo pochi giorni fa dalla giovane vittima della violenza è proprio il 28enne africano. Nel frattempo, la 14enne si è trasferita con la madre nel Regno Unito, dove ha appreso di essere incinta e dove ha partorito il bambino generato da quella violenza. Il test genetico, dunque, non lascia scampo allo stupratore ghanese, che adesso sarà chiamato a rispondere di violenza sessuale su minori. Una vicenda peraltro aggravata, quanto meno moralmente, dal fatto che l'assalitore abbia dato libero sfogo ai suoi impulsi mentre suo figlio stava nascendo.

