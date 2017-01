ALESSANDRO VITALETTI, ANCONA: PROFESSORE UCCISO CON 22 COLTELLATE. SEBASTIANO DIMASI REPLICA, "MI SONO DIFESO" (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Proseguono le indagini sull'omicidio del professore di Ancona, Alessandro Vitaletti, ferrato lo scorso sabato sera a Sassoferrato da un uomo che conosceva bene. Il 55enne Sebastiano Dimasi si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio ed ha sostenuto il primo interrogatorio, affermando che il tragico evento sia accaduto perché tentava di difendersi. Secondo la sua ricostruzione, il professore gli si sarebbe avventato contro inveendo contro di lui, obbligandolo a proteggersi dal suo attacco. In base alle indagini degli inquirenti, risulta invece che Dimasi era stato denunciato più volte dall'ex moglie, per via della sua forte gelosia e perché non aveva mai accettato che la donna avesse iniziato una relazione con la vittima. Alessandro Vitaletti sarebbe stato ucciso inoltre con 22 o 23 fendenti ed è proprio su questo particolare che il muratore, difeso dall'avvoccato Enrico Carmenati, dovrà fornire chiare spiegazioni. Attualmente l'arma del delitto, sottolinea Il Resto del Carlino, non è ancora stata ritrovata. Ed in merito alla sua notte in fuga, Sebastiano Dimasi avrebbe dichiarato di aver agito per paura, cercando riparo nella sua abitazione di Scheggia, in provincia di Perugia.

ALESSANDRO VITALETTI, ANCONA: PROFESSORE UCCISO CON 22 COLTELLATE. LA LETTERA COMMOVENTE DEGLI ALUNNI (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - La comunità di Sassoferrato, paese in provincia di Ancona in cui viveva Alessandro Vitaletti, si trova ancora sotto shock per via della tragedia. Il professore era conosciuto ed apprezzato fra i residenti, per via del suo animo generoso con cui spesso apriva le porte di casa ai bisognosi, soprattutto durante le feste. Lo ricordano così i familiari, pensando a quel posto o due a tavola che riservava sempre alle persone in difficoltà, magari perché sotto pressione dalla solitudine. Una vita dedicato all'altro ed allo studio, passione che aveva in comune con tutta la famiglia, non ultimo con il padre Domenico, noto preside delle scuole medie della cittadina. In particolare gli alunni della 3A della scuola media di Serra San Quirico, una delle classi a cui aveva insegnato Alessandro Vitaletti, ha scritto una commovente lettera in memoria della vittima. "Grazie di essere stato la nostra fonte di cultura per il futuro", scrivono, "grazie di averci spinto sempre a fare di più, a dare il massimo". La lettera è stata riportata dall'Istituto Costantini all'interno del sito ufficiale, condividendo il dolore di familiari ed amici del docente tragicamente scomparso.

