ALLERTA METEO/ Previsioni, torna la neve al nord, sole al sud ma solo la mattina (news del tempo oggi, 31 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA LA NEVE AL NORD DEL PAESE (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Nella giornata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, si riaccende l'allerta meteo con il ritorno della neve al nord del nostro paese. Durante la mattinata le raffiche sono previste su alto Piemonte, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con temperature comunque leggermente più alte di quelle che sono le medie stagionali. Basti pensare che ad Aosta ci saranno due gradi sopra lo zero rispetto agli scorsi giorni quando il mercurio dei termometri era sceso anche diversi gradi sotto lo zero. L'unica città sul quale è segnalato il meno davanti al numero c'è solo Trento con meno un grado. Nel pomeriggio poi le raffiche di neve si allargheranno nelle regioni di cui si era parlato anche precedentemente con anche l'altra Lombardia coinvolta. Le temperature minime nel pomeriggio saranno attorno ai sei gradi di Aosta e Milano. Attenzione anche all'allarme temporali al centro-nord con nella mattina forti precipitazioni su Liguria e Toscana mentre nel pomeriggio queste si andranno ad estendere anche al centro dove invece lam attina ci sarà cielo piuttosto sereno.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: SOLE AL SUD, MA SOLO LA MATTINA (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - La mattina di oggi, martedì 31 gennaio 2017, il cielo al sud sarà sereno con solo qualche piccola precipitazione sul sud della Puglia. Invece sulle altre regioni il cielo sarà abbastanza sereno con qualche annuvolamento. Le temperature salgono rispetto a quanto visto negli ultimi giorni e anche alle medie stagionali. Basti pensare che nella prima mattina il termometro sfiorerà i dieci gradi su Palermo e Catania mentre il pomeriggio arriveràaddirittura a quindici nelle due città in questione. Attenzione però al pomeriggio quando la bella situazione vista la mattina potrebbe peggiorare all'improvviso. Le previsioni del tempo infatti parlano di precipitazioni sulla costiera tirrenica a partire dalla Ligurai per arrivare fino alla Calabria. Ci dovrebbe essere proprio nel pomeriggio poi un forte temporale in Campania. La costiera adriatica e la ionica dovrebbero essere invece un po' preservate. Le uniche regioni sulle quali ci dovrebbe essere sole tutto il giorno dovrebbero essere la Sicilia e la Sardegna con temperature quasi primaverili.

