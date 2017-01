AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: bruttissimo incidente sull'A13 verso Parigi (ultime notizie in tempo reale, oggi 31 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 31 GENNAIO 2017). BRUTTISSIMO INCIDENTE SULL'A13 VERSO PARIGI, 65 FERITI - Si è vissuta ieri una situazione molto complicata sull'A13 verso Parigi a circa quaranta chilometri dalla capitale della Francia. Le notizie che arrivano da EuroNews parlano addirittura di sessantacinque feriti dei quali cinque in maniera molto grave. L'incidente è stato un maxi-tamponamento che ha visto coinvolti un semirimorchio, quattro macchine e anche due autobus. Per diverse ore la viabilità è stata bloccata e sono stati molti i disagi su tutte le zone limitrofe. Per la giornata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, non dovrebbero esserci grossi problemi in merito, ma rimane comunque la paura per una situazione che ha creato grande disagio e allarmato tantissime persone. Sono stati prontissimi gli interventi della sicurezza stradale con l'arrivo sul posto dell'incidente anche di alcune ambulanze per portare via i feriti. Non ci sono stati particolari problemi per l'estrazione di questi dalle vetture coinvolte in questo tamponamento a catena. Staremo a vedere se arriveranno delle novità in merito nella giornata di oggi sulle loro condizioni di salute.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 31 GENNAIO 2017). ATTENZIONE ALLA NEBBIA E AI LAVORI IN CORSO - Anche nella prima mattinata di oggi, martedì 31 gennaio 2017, potrebbe portare dei problemi legati al meteo e ai lavori in corso sulle autostrade italiane. Partiamo dal maltempo con un'ondata di nebbia che ha colpito la Pianura Padana oltre Piemonte e Lombardia. Questo porta a dover fare grande attenzione quando si è al voloante. Nella notte il sito istituzionale di autostrade italiane ha ravvisato nebbia a banchi sull'A11 Firenze-pisa nord tra Pistoia e Lucca est. Attenzione anche ai lavori in corso che si trascineranno fino alle prime ore della mattina. Si parte dall'A4 Torino-Brescia al km 129.8 direzione Trieste dove rimarrà chiusa l'entrata Cormano fino alle ore cinque. Invece sull'A16 Napoli-Canosa al km 68.7 direzione Canosa sarà chiusa l'uscita Benevento fino alle sei così come l'uscita Genova Nervi sull'A12 Genova-Livorno al km 11.5 direzione Genova.

