BLOCCO TRAFFICO ROMA E TORINO OGGI, INFO E ORARI: LEGAMBIENTE PIEMONTE, "SERVE PIANO ANTI-SMOG" (ULTIME NOTIZIE, 31 GENNAIO 2017) -Livelli di smog preoccupanti a Torino, costretta anche oggi a fare i conti con un provvedimento di blocco traffico che avrà luogo dalle ore 8 alle ore 19 di oggi, martedì 31 gennaio 2017. I dati allarmanti riguardano in particolare le polveri sottili (Pm10), ovvero le sostanze inquinanti sospese nell'aria, che per ben 10 giorni nel mese di gennaio hanno oltrepassato i livelli di sicurezza, costringendo il Comune presieduto dalla sindaca Chiara Appendino a disporre l'ennesimo provvedimento di blocco auto. Come riportato da Torino Today, però, c'è chi è convinto che queste soluzioni estemporanee poco incidano nella lotta all'inquinamento. È il caso di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta che, per bocca del suo presidente Fabio Dovana, ha dichiarato:"Il piano regionale anti-smog non è più rinviabile. Chiediamo alla Regione di prendere un impegno vincolante sui tempi di redazione e approvazione".

BLOCCO TRAFFICO ROMA E TORINO OGGI: ESTESO IL LIMITE ANCHE ALLE ALTRE CATEGORIE: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE, 31 GENNAIO 2017) - Giro di vite alla viabilità di Roma oggi, martedì 31 gennaio 2017, con il blocco del traffico a causa degli alti livelli di smog raggiunti in questi giorni. Le concentrazioni registrate in merito alle polveri sottili mettono in luce come la qualità dell'aria rimanga ancora compromessa. Seguendo il protocollo in merito all'Antismog, con riferimento alla delibera 76 del 28 ottobre, il sindaco della Capitale Virginia Raggi ha esteso il blocco del traffico a Roma anche ai veicoli che finora non erano rimasti coinvolti nelle limitazioni al traffico cittadino. Si aggiungeranno quindi alle categorie già bloccate in modo permanente h24 dal lunedì al venerdì, le seguenti tipologie: dalle 7:30 alle 20:30 non potranno circolare ciclomotori e motoveicoli Pre Euro 1 ed Euro 1, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli alimentati a benzina Euro 2. Dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 il divieto verrà esteso anche agli autoveicoli alimentati a diesel Euro 3. La limitazione riguarderà inoltre anche gli impianti di riscaldamento, che non dovranno superare i 18 gradi. Se la situazione non dovesse migliorare, sottolinea Roma Today, il blocco verrà ulteriormente esteso agli autoveicoli e motoveicoli diesel di qualsiasi categoria, esclusi gli Euro 6.



BLOCCO TRAFFICO ROMA E TORINO OGGI: ESTESO IL LIMITE ANCHE ALLE ALTRE CATEGORIE: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE, 31 GENNAIO 2017) - I dati riguardo allo smog presente a Torino hanno spinto l'amministrazione comunale a prolungare il blocco traffico a Torino oggi, 31 gennaio 2017. Il livello di polveri presenti nell'aria rimane ancora critico, definito con il bollino giallo, che denota come il limite di 50 mcg/m3 sia aumentato per sette giorni consecutivi. Secondo le previsioni Arpa, sottolinea Torino Today, il pm10 potrebbe superare inoltre in questa giornata il valore di 110 mcg/m3. Il blocco dell'auto a Torino continua a riguardare i veicoli alimentati a Diesel fino all'Euro 3. Rimane quindi vietato per qualsiasi veicolo privato Diesel e Benzina, gpl, metano precedenti all'Euro 1, di circolare in tutte le strade del capoluogo piemontese. Per quanto riguarda i mezzi Diesel Euro 3 destinati al trasporto di persone, il limite interesserà la fascia oraria che va dalle 8 fino alle 19, mentre i mezzi previsti per il trasporto merci non potranno circolare dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19.

