BOLLO AUTO 2017/ Ultimo giorno per pagare la tassa: mille ad Arezzo non pagano, 600 lo dimenticano (news oggi, 31 gennaio)

BOLLO AUTO 2017, ULTIMO GIORNO PER PAGARE LA TASSA: MILLE AD AREZZO NON PAGANO, 600 LO DIMENTICANO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - E' arrivato il termine ultimo per pagare il Bollo Auto 2017, una delle tasse più odiate dagli automobilisti e motociclisti d'Italia. La situazione più problematica appare quella di Arezzo, dove si registra un alto tasso di errori, fra scadenze saltate e compilazioni sbagliate. Secondo i dati raccolti da Aci Arezzo sarebbero infatti almeno 2.000 i cittadini che ogni anno ricevono un avviso da parte della Regione Toscana in cui si ricorda il pagamento del bollo auto. La maggior parte inoltre, sottolinea Arezzo Notizie, non paga, mentre il 20% commette una semplice irregolarità nella compilazione del bollo o nel pagamento. Si tratta quindi di cittadini ogni mille che potrebbero ricevere le sanzioni previste dalla legge in vigore. Arezzo risulta infatti seconda rispetto alle province toscane, con oltre 2 mila richiami, e superata solo da Firenze che ha registrato 3.879 avvisi. Il Direttore dell'associazione aretina, Stefano Vellone, ha inoltre rivelato che quest'anno, rispetto ai precedenti, è aumentata la morosità volontaria, attorno al 50% dei cittadini avvisati.

BOLLO AUTO 2017, ULTIMO GIORNO PER PAGARE LA TASSA: SI POTRA' PAGARE CON BANCOMAT O CARTA DI CREDITO (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - Accolta la richiesta Aci riguardo alla possibilità di pagare il bollo auto 2017 con il bancomat o la carta di credito. Il Tar del Lazio ha accordato infatti la sospensione della sanzione dell'Antitrust, in attesa della pronuncia ufficiale che arriverà il prossimo 16 dicembre. Il servizio Bollonet permetterà di pagare la tassa con un valore aggiuntivo pari all'1,2% del totale d'imposta, oppure direttamente presso gli sportelli Aci, tramite bancomat, con una commissione di 20 centesimi. Rimangono inoltre validi, ricorda nel comunicato il Garante, i canali tradizionali, ovvero 1,50 euro per chi pagherà presso gli Uffici Postali ed 1,87 euro se ci si avvale delle agenzie di pratiche auto o tabaccai. Nel frattempo continua l'allerta diramata dalle autorità riguardo ad un gruppo di truffatori che ha sfruttato il bollo auto per sottrarre del denaro agli utenti. Il modus operandi prevedeva infatti l'emissione di un prescontrino come quietanza di pagamento, un'azione criminale che ha portato ora diversi cittadini a vedersi recapitare la notifica di morosità. Il fatto sarebbe avvenuto a Brescia e si tratterebbe di due persone che, adducendo come scusa un guasto al computer, hanno richiesto che venissero stampati i tagliandi con la somma da versare ed i dati completi del veicolo. Le righe in cui si notifica che non si tratta di vere quietanze di pagamento veniva invece tagliata ad hoc, in modo chee risultassero come regolari ricevute.

